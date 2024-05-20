AI推高需求 雙鴻、奇鋐散熱雙雄評等 高盛喊買進

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散熱雙雄再迎大咖外資開啟基本面研究！高盛證券指出，全球AI伺服器產業蓬勃發展，推高散熱需求，全球伺服器散熱市場規模水漲船高，AI伺服器液冷散熱滲透率瞄準突破5成，看好雙鴻（3324）、奇鋐（3017）前景，雙雙初評「買進」，推測合理股價更高達1,146元與908元，上升到新境界。

AI伺服器處在高速成長階段，台系零組件供應鏈受惠聲浪不曾消退，又以需求大爆發的散熱族群，獲得最多資金關愛，從二大領頭羊雙鴻、奇鋐股價強勢，17日在大盤小幅回檔環境中逆勢收紅，便可看出端倪。

內外資唱旺散熱雙雄後市

高盛證券指出，全球伺服器散熱市場2025、2026年規模將為73億美元與106億美元，液冷散熱在AI伺服器領域的滲透率將達37％與57％。運算能力持續提高趨勢中，全球伺服器散熱市場2025～2027年的年複合成長率33％，同期間液冷散熱的年複合成長性是更驚人的47％。

高盛證券對散熱雙雄樂觀程度比市場更高，主要基於三大面向：一、AI伺服器2025～2026年需求具持續性。二、生成式AI帶來基礎建設的新循環，隨運算能力提高與環保意識抬頭，將驅動液冷散熱的滲透率提高，以優化資料中心的運作效率。三、從評價面出發，高盛證券認為未來幾年在強大的淨利年增率與營業利益率擴張帶動下，得以推升散熱雙雄評價。

統整樂觀派外資對雙鴻與奇鋐推測合理股價，高盛證券賦予雙鴻1,146元股價預期，金控旗下投顧近期也把目標價升至1,030元，台股第一檔散熱千金股指日可待；奇鋐方面麥格理證券給出950元推測合理股價，略高於高盛908元，摩根大通證券將股價預期升至888元。

外資估計，奇鋐進入獲利高速增長期，2024～2026年每股稅後純益（EPS）各為19.32元、29.29元、43.22元，成長性均高於4成。雙鴻表現更可望驚艷市場，同期間EPS來到23.29元、36.97元與51.78元，今年EPS年增率超過7成。

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