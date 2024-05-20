六大貴金屬供應鏈 吃香

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上周全球貴金屬價格飆漲，紐約黃金期貨創新高、芝加哥商品交易所（CME）銅期貨價格也寫下新高，因產地動亂，倫敦交易所鎳期貨一周爆漲11.23％，台股六大貴金屬供應鏈有電線電纜、銅／銅合金銅片、銅箔CCL、不鏽鋼、電池原料、黃金相關等出列，受惠股有華新（1605）、華榮（1608）、大亞（1609）等。

台新投顧副總黃文清表示，經濟復甦、大陸囤貨、降息預期、產地動亂及美國制裁俄羅斯生產的銅、鋁、鎳等金屬限制出口等因素，上周全球貴金屬價格飆漲。

大陸囤貨銅及美國制裁俄羅斯，銅價不斷走揚，17日倫敦交易所銅期貨每公噸上漲至10,597.85美元，是2022年3月5日以來新高，是單日歷史第三高，即將創新高，上周漲7.08％，4月來漲20.89％。

芝加哥商品交易所（CME）銅期貨17日已提前創高，每磅達505美元，上漲3.55％，4月來漲26.03％。

台股中與銅有關的首推電線電纜、銅／銅合金銅片、銅箔及CCL等廠。

電線電纜受惠股有華新、華榮、大亞、合機、大山、宏泰、榮星；銅／銅合金銅片廠的第一銅，是供應半導體電子材、汽車端子材、3C家電原料；銅箔有南亞、金居、榮科，CCL有台光電、聯茂、台燿。

鎳價因印尼產地出現動亂，價格暴漲，17日倫敦交易所鎳價三個月期貨達1,283美元，單日漲6.48％，周漲11.23％，4月來漲9.57％。

鎳為不鏽鋼及電動車電池主要原料，相關受惠股有不鏽鋼廠華新、千興、大成鋼、彰源、允強、唐榮、華祺、有益；電池廠美琪瑪、康普，至於華新旗下印尼冰鎳是供應車用電池關鍵原料。

華新有電線電纜、不鏽鋼及銷售鎳生鐵／冰鎳的資源事業，在此波貴金屬漲勢裡全數搭上題材。

紐約黃金價格創高，17日每盎司飆破2,400美元、達2,412.2美元，4月來漲8.79％，台股受惠股是老牌貴金屬與稀有金屬回收精煉廠光洋科、金益鼎、佳龍等。