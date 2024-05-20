類股輪動加速 題材股低檔提前布局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場分析：美國近期公布的經濟數據顯示就業市場、製造業、服務業、消費力道出現意外的降溫，加上公布CPI數據如預期下滑，降息預期升高，10年期公債殖利率同步反映，美股受此激勵，標普500再創歷史高點。在台積電、金融股、航運等權值股走高下，台股不遑多讓緊跟美股，集中市場創歷史新高點，量價同步回升全周上漲2.65％，櫃買市場表現稍嫌落後未能同步創高。

雖然美國通膨有所降溫，然聯準會並未對通膨掉以輕心；主要原因在於美國、日本、歐洲三大央行大量印鈔的後遺症並未解除，中國央行為刺激國內經濟也開始採取類似QE的貨幣政策。寬鬆的貨幣環境、疊加減碳、升稅、去全球化等因素，實為長期通貨膨漲的溫床，近期國際運費的急漲更添推升物價力道。密大消費者調查顯示未來一年通膨預期初值3.5％，創下去年11月以來新高，高於市場預期3.2％，根據近期聯準會委員談話，不排除6月FOMC會議上調整利率點陣圖。市場對於利率走勢的樂觀態度，再次高過聯準會的預期。

今年原物料市場似乎並不平靜，年初由貴金屬領漲，原油接棒，近期農產品黃豆、小麥、玉米等走升，工業金屬在銅價的創高下也蠢蠢欲動，原物料的輪漲使得CRB指數居高不下。原物料相關族群如鋼鐵、水泥、塑化、食品等類股在台股中屬於落後表現者，在籌碼已經沉澱，且原物料報價蠢蠢欲動的情況下，有條件成為低檔布局的投資標的。

貨櫃及散裝航運因紅海航道受阻受惠運價上漲，特別是散裝航運運費還有與CRB指數正相關的性質，航運股Q1財報普遍高於市場預期，第二季運價持續上漲，營運動能持續，短線雖漲多，然多頭條件並未改變。水資源、再生能源、軍工、循環經濟、生技等政策股在520前似有加溫的現象，此族群有政策面買單，操作上可長可短，以低檔布局為原則。

營建類股具都更題材加上新青安政策加持，流通性提高，其高殖利率開始受高股息ETF青睞。目前部分金融股高殖利率特色也開始受高股息ETF所追逐；高股息ETF成分股增加金融以及營建股，有助於籌碼的穩定以及增加盤面多方攻擊面。

投資策略：資金豐沛且多頭可發揮之題材眾多，形成目前類股輪動快速，指數驚驚漲的格局。短線留意NVIDIA法說會以及6月初Computex展的AI重頭戲；由於輪漲快慎防追高風險，以低檔提前布局為佳。目前觀察重點產業包括HPC晶片代工、半導體設備耗材、高階電源、OEM、摺疊手機供應鏈、政策受惠股、營建、觀光等類股。