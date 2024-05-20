達興首季穩健 雙引擎動能強

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達興近六個季度營收獲利

特用材料廠達興（5234）第一季營運表現穩健，稅後純益1.14億元、年成長16.32％，每股稅後純益1.11元。董事長林正一在營運報告書中指出，顯示器材料有新客戶和新產品線加入，期待維持成長。而半導體材料有更多產品實現量產，可望成為另一個重要營運支柱。

達興展望2024年，一方面充滿挑戰、一方面也充滿機會。在顯示器材料方面，除了持續整合及優化產品組合外，同時積極拓展版圖，將新產品推展到新客戶及新產品線，期待維持成長。在MicroLED相關新材料方面，公司投入巨量轉移製程相關材料的開發，在新型顯示器的市場不會缺席。

半導體材料方面，達興已投入很大的部分在後段先進封裝製程、前段先進製程和成熟製程所需的材料。客戶提供比以往更多的機會，要求公司早期配合開發產品。2024年應有更多的半導體材料產品實現量產、投入市場，成為達興另一重要營運支柱。

目前二奈米以下的先進製程以及先進封裝有多項新產品與半導體客戶共同開發驗證中，2024年將有多項半導體材料在客戶產現驗證。與國際大廠合作產品線也將更多元，有助於提升半導體營收占比。除了製程間接材料，達興同時投入開發高技術門檻的永久材，尤其是Photosensitive Polyimide（感光型聚醯亞胺，PSPI）這類材料，雖然驗證難度高而且時程長，但是一旦開始量產行銷，市場價值也非常高。

第二季面板產業穩定復甦，達興4月營收繳年月雙增表現，4月營收3.61億元，年增3.43％，累計今年前四個月合併營收約13.1億元，年減0.09％。達興表示，面板廠產能利用率拉升帶動供應鏈需求增加，目前看來第二季出貨會優於第一季，後續也期待半導體材料客戶驗證進度順利，有更多產品導入量產。

達興第一季合併營收9.49億元、年減1.35％，毛利率35.22％、相比前一年同期增加2.93個百分點，營業利益約1.2億元、年成長4.35％，稅後純益約1.14億元、年增16.32％，每股稅後純益1.11元。