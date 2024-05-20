美律每股賺1.7元 創史上最旺Q1

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美律（2439）今年第一季營收83.53億元，每股稅後純益（EPS）1.7元，寫史上最旺第一季。展望後市，美律指出，娛樂性頭戴式耳機需求持續強勁，第二季有望延續成長拚史上最旺上半年；董事長廖祿立也於致股東報告書中表示，未來將以營收導向、多元發展、AI賦能及加速減碳四大主軸作為經營方針，創造更多價值。

美律說明，第一季成長動能主要來自娛樂性頭戴式耳機受惠市場需求旺盛、新產品推出及客戶庫存去化回復正常拉貨，使得銷貨收入較去年增加，而揚聲器因NB、PC、VR、耳機及汽車有新品出貨，帶動銷售成長。

展望第二季，美律估耳機業務可望季增，且優於去年同期，營收占比也將較第一季微幅增加，主要成長動能來自娛樂型頭戴耳機、商業用耳機及電競耳機，其中頭戴式耳機市場需求旺盛，且客戶庫存水位低、並持續追加訂單。至於揚聲器產品第二季營收則將較第一季微幅成長，但與去年同期持平。車用及音箱會高於去年同期，但手機用揚聲器及NB會比去年同期下滑。

同時美律也續拓成長契機，擬定營收導向、多元發展、AI 賦能及加速減碳四大經營方針。在營收導向部分，廖祿立指出，會繼續厚植電聲核心能力並深耕遊戲產業，同時也會強化商務通訊技術，延伸至視訊終端，進一步拓展自身業務版圖。

多元發展部分，美律將拓展客戶、產品、市場及產能四個面向。廖祿立說明，除了既有歐美客戶外，未來將尋求更多亞洲客戶機會，同時進一步擴展布局商用、醫療、教育及軍用等市場，也會擴大中國外的產能比重；同時也將透過技術整合提供更多影音解決方案服務。

AI賦能方面，美律將持續發展其AI技術，透過整合資料分析平台，加深對客戶服務的理解，提高工廠生產力，並強化員工的運用能力。至於加速減碳，將持續積極推進減碳行動，並將永續設計和綠色產品納入核心競爭力，促使公司產品更加符合環境保護要求，盼能在2024年達到碳中和目標。