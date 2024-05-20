邁達特 終止VMware代理權

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系統整合商邁達特（6112）17日公告指出，將終止代理VMware產品代理，未來將向台灣代理商進貨，繼續VMware產品線相關業務，也會持續與VMware母公司博通（Broadcom）爭取直接合作的機會。

VMware為知名的虛擬化軟體和服務公司，其產品廣泛運用在雲端平台、資料中心及企業內部網路，主要協助企業彈性分配及運用硬體資源。由於企業IT架構近來走向雲端化，VMware的營收獲利一直表現亮眼。

而美國科技大廠博通2023年底以690億美元購併VMware，被視為科技界最大手筆的併購之一，雙方結合後，博通調整人事、組織之外，也針對海外代理商重新議約。原本VMware在台灣有三家代理商，分別是零壹科技、群環及邁達特。博通於2024年5月初正式敲定將台灣代理權交給零壹，目前的產品代理政策為單一代理商，因此意味著邁達特與群環未來不再是VMware代理商。

邁達特於17日公告，因VMware成為Broadcom博通旗下的產品線之一，而邁達特非博通代理商，雙方終止VMware代理權。邁達特表示，VMware產品對其整體營收貢獻占比約10.53％，以邁達特 2023年本期進貨93.19億元計算，推估VMware相關產品的營收大約為20.86億元左右。

邁達特表示，未來將透過向台灣代理商進貨來持續維持產品和服務，另一方面也尋求與博通（Broadcom）直接合作之機會，並持續引進具領導地位的資通訊產品以滿足客戶需求。