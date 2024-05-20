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晶片電阻廠天二科技（6834）強攻OEM及直接客戶有成，稼動率已經連三月突破80％，訂單出貨比（B/B）達1.5以上，隨稼動率翻揚帶動單位成本下滑，天二4月已貼近損平，整體第二季可望挑戰轉虧為盈，平均毛利率續揚。

天二4月營收重返億元大關，達1.06億元，連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，創下23個月以來新高紀錄，月增9.75％、年增72.1％，主要因OEM及直接客戶需求增加，中國經銷客戶盡可能持平不衰退，靜待中國內需市場回溫。

據天二統計，因接單策略調整，稼動率已經連續三個月達80％以上，BB值也來到1.5，雖然沒有大量回補庫存的氛圍，不過天二收獲OEM及直接客戶，第三季可望納入電源大廠的物料清單，且也透過半導體封裝廠強攻AI伺服器客戶，並切入今年AI伺服器的新機種，預期2024年AI相關營收比重上看5％。

據了解，天二導入AI伺服器的產品以薄膜電阻、金屬板為主，平均來說AI伺服器對電阻的需求為一般伺服器的三倍，預計從5～10顆電阻提升至15～30顆。

天二第一季受惠於業外獲利挹注2,000萬元，激勵單季轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，平均毛利率重返二位數，來到五季新高，隨著稼動率翻揚，4月已經貼近損平，不考慮業外獲利波動，天二本季可望轉盈，並在年底將平均毛利率拉升至20％，有望穩定獲利。

天二董事會日前通過2,000萬股額度內的私募普通股，並提交今年股東常會討論，天二表示，該筆私募經股東會通過之後，有效期限為一年，主要是備而不用，然而一旦啟動，將會引進策略聯盟對象，主要考量是各大科技進駐高雄，員工招募困難，同時未來可能面臨來自客戶台灣+1的壓力，公司必須有啟動海外建廠的備案。