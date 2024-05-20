啟碁H2營運可望回升

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網通廠啟碁（6285）今年第一季營運降溫，不過，市場預期，進入下半年之後，車用和企業用戶需求開始回溫，其中車用聚焦充電椿，而企業端則是以邊緣裝置為主，下半年營運可望溫和回升，而該公司越南廠二期產能將自第三季開始試產，將有利未來營運及毛利率表現。

啟碁第一季合併營收255.85億元、稅後純益7.5億元，每股稅後純益1.58元，單季營收及獲利均寫下近四季新低，主要仍由於歐美市場需求降溫，且客戶端調整庫存所致。

以地區別營收分布來看，今年第一季美國營運占比為73％、亞洲15％、歐洲12％，預期第二季之後，將在亞太和歐洲地區有更多著墨，也將有利於拉抬營運表現。

以該公司主要產品別來看，第一季網通產品占約45％、車用產品則約28％，市場法人指出，該公司第二季之後，車用產品將更往充電椿（EV）發展，而企業端則是將邊緣裝置為重心。

至於目前國內網通廠積極經營電信營運商客戶，仍將以5G FWA CPE、OTT STB、LEO等產品為主。在各項主要產品線中，法人還是相對看好5G及充電椿等相關產品。其中，家用領域方面，5G FWA在歐洲市場已有緩步回溫跡象，預期第二季以後出貨有機會持續加溫，也是今年重要營運動能，充電樁也將開始貢獻營收。

至於產能配置方面，目前啟碁產能分布中，台灣占40％、中國占20％、越南40％，但越南廠持續擴產，預計今年第三季越南廠二期開始試產，新產能年底前加入營運。

市場法人看好，越南廠新產能不僅對明年營收具貢獻，且未來產能規劃會提高越南比重，將有利該公司毛利率成長。