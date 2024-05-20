綠色環保工程旺 概念股當紅

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環工族群近期營運

全球淨零排碳趨勢、環保標準日趨嚴格、缺水隱憂，國內廢水代處理、水資源回收再利用、減碳等綠色環保工程案量增加，廢水代及水資源處理廠崑鼎（6803）、欣陸投控（3703）旗下欣達環工、平和環保－創（6771），及再生金屬回收廠衛司特（6894）的業務量及獲利能力，在市場需求增加，預期業績會越來越旺。

本業原為焚化爐操作及管理業務的崑鼎，近幾年在國內循環經濟、ESG等綠色工程標案蓬勃發展增加下，目前手中在建工程案量金額已超過50％，母公司中鼎集團的低碳、環保與循環經濟等綠色承攬工程在近八年內也大增4.61倍，中鼎更預估，未來一年國內在綠色技術、低碳與環保工程的潛在商機應有千億元。

由於水資源處理、回收再利用，已躍居環保節能廠營運金雞母，欣陸旗下欣達環工至今年第一季底的工程存量達685億元，相當於去年全年合併營收的14.3倍。

平和環保主要業務為替金屬表面處理業、化工、紡織、電子、生技醫療等處理廢水及廢酸洗液回收再利用，公司指出，在市場需求增加及環保標準提高下，手中廢水代處理量成長，加上子公司清境承接廢棄物清除專案增加，期待未來幾年無論是工程量及獲利能力都有成長。

衛司特主要收入來源為廢液電解再生回收金屬、電解設備與耗材銷售等，客戶聚焦PCB、光電面板、半導體等三大產業，隨著景氣回溫、市場需求增加，今年再生金屬服務及電解設備耗材業務可望同步成長。

衛司特表示，在淨零排碳趨勢下，電子製造業對再生金屬需求大幅增加，國際科技品牌大廠已要求供應鏈廠商使用再生金屬，預期未來高階電子製造業需求會大增。市場指出，為掌握未來營運成長商機，衛司特已超前布局大陸、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等海外市場，預期業績將越來越好。