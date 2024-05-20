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新屋熱賣、交屋入帳 南部建商績昂

新屋熱賣，南部上市櫃建商業績大進補。圖／本報資料照片
新屋熱賣，南部上市櫃建商業績大進補。圖／本報資料照片

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高雄上市櫃建商近期營運
高雄上市櫃建商近期營運

新屋熱賣，南部上市櫃建商業績大進補，永信建設（5508）光前四月營收即達去年全年半數，今年可供銷售入帳建案達150億元，業績看好將續創高峰；華友聯（1436）、聯上（4113）因預售完工入帳豐收，今年業績攀頂在望；京城建設（2524）有「新世界」等建案年底入帳衝高營收，隆大（5519）因有售地業外收入助攻，全年業績伺機挑戰新高。

永信建可說這波高雄房市的最大贏家，因先建後售，房價賣在相對高點，毛利率進補下，今年月均營收都超過10億元，第一季EPS達4.90元，創史上單季次高。永信建言人陳怡均表示，今年可供銷售入帳的建案計11個，總銷金額約150億元。

京城建在「馥之森」加入銷售行列後，「新世界」也預定在第三季末、第四季初完工，京城發言人周敬恆指出，京城建今年可供銷售入帳的成屋總銷金額約有150億元。

華友聯、聯上因過去推案的預售狀況良好，今年營收底氣十足。華友聯董事長陸炤廷表示，總銷約24億元的台南大樓新成屋CASA、總銷約76億元的左營NeXT21，已從4月起交屋入帳，全年營收將力拚飛越歷史高點。

聯上靠著「聯上鉑麗」、「聯上海棠」兩大預售案，今年前四月營收衝高到19.31億元，全年可望飛越25.41億元的歷史高點。

隆大因認列桃園土地出售的業外收益，前四月營收達26.15億元，隆大總經理洪茂源表示，今年3月進場銷售的鳳凰天畝三期透天新成屋（總銷13億～14億元）、及總銷約38億元的鳳凰Villa預定第四季交屋，將是今年營收貢獻主力。

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