庫存去化尾聲 自行車族群H2樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自行車族群第一季受到庫存去化影響獲利表現，不過隨庫存去化進入尾聲，4月營收迎來好消息，巨大（9921）年減幅大幅收斂至1.75％，美利達（9914）、桂盟（5306）均已回到成長軌道，顯示整車廠與零件廠業績逐漸回穩，下半年展望樂觀。

業界指出，隨著氣候逐漸升溫，有利民眾騎車外出休閒運動，第二季也進入自行車傳統銷售旺季，整車廠爭相推出新車款搶市，樂觀第二季起營收逐月回升，終端庫存有望在第三季回到健康水位，加上7月有巴黎奧運會登場，有機會加速產業鏈的庫存去化、助攻新車銷售，大步走向復甦之路。

美利達首季稅後純益4.16億元、年減26.45％，EPS為1.39元。法人認為，受惠庫存改善下，第一季起產能與出貨量逐漸增加，營運表現有望逐季攀升。

巨大首季稅後益5.2億元、年減37.8％，EPS為1.33元。巨大首季大陸內銷依舊強勁，營收年增二位數；而捷安特美國與歐洲雖仍不理想，但隨著高階新車種推出、市場庫存逐漸去化，有助於提升營收。

桂盟第一季稅後純益1.52億元、年減37.6％，EPS為1.21元。法人表示，隨著庫存消化已近尾聲，部分零件和車種出現急單需求，預期新車製造谷底已過，月營收有望逐漸回升。

此外，4月起自行車產業也步入復甦軌道，美利達合併營收29.87億元、年增24.18％；桂盟4月合併營收4.46億元、年增11.52％；巨大4月合併營收69.08億元、年減1.75％。