ITH-KY、日盛台駿 上市過首關

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證交所於15日及16日分別召開兩場上市審議委員會，審議通過ITH-KY（6962）及王道銀行（2897）轉投資44.27％的日盛台駿（6958）上市案。證交所表示，這兩家上市案尚須提報證交所董事會核議。

ITH-KY董事長為梁公偉，公司資本額／申請上市時淨值各為45.24億元／155.51億元，公司主要業務包括顯示器驅動IC設計及技術服務等；在市場結構方面，內銷占比僅3.45％、外銷占比達96.55％；全體七席董事合計持股17.96％；輔導上市承銷商為永豐金證券。

ITH-KY 2021～2023年稅前盈餘各為89.58億元、48.389億元、16.16億元，2024年第一季為8.44億元，EPS各為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。

日盛台駿董事長為簡志明，總經理為朱志威，最大股東為王道銀行持股44.27％，其次為國鈺投資持股19.41％，資本額為35.12億元，主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務等；市場結構內銷占比68.16％、外銷占比31.84％；全體董事共11席持股達63.93％；輔導上市承銷商為台新證券。

日盛台駿2020～2023年稅前盈餘各為6.87億元、8.15億元、8.95億元、8.78億元，EPS各為2.39元、2.83元、2.93元、1.47元。