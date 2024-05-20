兆豐電子高息等權 520上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

證交所表示，兆豐電子高息等權（00943）ETF於20日掛牌上市，將成為第22檔台股高息ETF。由於當天是新舊任總統交接，00943能否搭上520行情備受關注。

證交所表示，該檔ETF之標的指數為「臺灣電子成長高息等權重指數」，該指數自電子類股利用市值、現金股利發放及獲利等指標篩選後，再使用股利率、獲利成長、研發費用指標擇優選取50檔成分股，採等權重加權計算指數，以表彰平均投資於具有高股息和成長動能之電子類股票投資績效表現。

兆豐投信指出，520倒數中，回顧台股加權指數從1萬點以下逐年攀升至破2萬點、漲幅近155％，搭配近年電子股題材看俏，如半導體及雲端設備、AI產業供應鏈等，為台股市場挹注多頭氣氛，資金活水簇擁；想搶進電子股的投資人，除個股投資外，現階段更能透過電子股型ETF兼顧股息成長、資本利得增加，以及相對穩健的投資趨勢。

兆豐投信表示，00943有機會搶搭520行情，該檔ETF標榜100％純電子股，並以「電子股、等權重、成長高息、月配息」等四大投資優勢，作為迎接現階段進場，橫跨每年6～8月除權息旺季，並有望在9月進入首次除息階段的領航題材，對於青睞電子股的投資人或小資族將有更多元現金流的機會。