大飲經營不美 恐下市

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證交所表示，大飲（1213）因第一季財務報告經簽證會計師於5月10日出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，卻延遲至5月15日才輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反重大訊息相關規定，決定開罰10萬元違約金。

由於會計師對大飲出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，已觸及證交所規定的退場機制（股票將下市），證交所表示，依規定將給予改善的緩衝期，即至115年8月，若屆時仍未改善，將公告若半年內尚未改善，則將在115年11月下市。大飲近年股價跌跌不休，目前股價只有7.05元。