興櫃業績說明會 28日登場

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櫃買中心配合興櫃公司4月底前已完成公布去年財報，將於28日下午於櫃買中心11樓舉辦以「興櫃新星」為主題之「113年上半年度興櫃公司業績說明會」，邀請三家各具特色之興櫃新星公司，分別為專注於乳酸菌研究及生產製造之生合（1295）、從事各式電漿設備研發、生產及銷售之暉盛（7730），以及從事模擬光源及半導體光電檢測儀器製造之光焱科技（7728）。

櫃買中心表示，透過此說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通之機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（首頁＞最新訊息＞櫃買活動＞報名活動」）。

生合係乳酸菌開發及應用之專業廠商，產線已取得ISO22000、HACCP、HALAL、NSF-GMP等多項國際認證，111年度及112年營收分別為7.39億元及8.23億元，稅後純益則分別為0.93億元及1.13億元，每股稅後純益（EPS）為3.00元及3.67元。

暉盛以開發先進電漿技術及製作各式電漿設備為主軸，可針對各類材料進行表面清潔、改質、蝕刻及鑽孔製程，客戶領域涵蓋半導體、印刷電路板及光電等，111年度及112年度營收分別為8.1億元及7.62億元，稅後純益1.72億元及1.33億元，EPS為6.24元及4.84元。

光焱科技之核心技術包括人造模擬光源調控能力和光電轉換效率檢測技術，主要產品包含影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性能檢測、光感測器性能檢測等解決方案，以及各式半導體檢測領域所需之人造模擬調控光源，111年度及112年營收2.33億元及3.34億元，稅後純益0.51億元及0.77億元，EPS分別為4.86元及6.62元。

櫃買中心表示，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次說明會之影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音專區（「首頁＞最新訊息＞櫃買影音＞法人說明會／業績發表會」）供投資人點閱觀看。