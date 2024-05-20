台指期 外資淨空單增加

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台股17日漲跌互見，族群輪動快速前一日強勢的航運指數跌幅最重，由生技、營建、金融、AI族群等接棒，預期短線震盪機率高，終場指數下跌45.79點、收21,258.47點。台指期17日下跌36點、收21,336點，期現貨正價差77.53點，電子期正價差擴至3.78點、金融期正價差縮至4.82點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,897口至5,925口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,160口至9,648口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,020口至8,394口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）維持1.26。期交所VIX指數上升0.19至17.04，整體選擇權籌碼面偏空。法人表示，由於對聯準會降息預期與美企財報大多樂觀，道瓊指數17日走高134.21點，收盤首度登上歷史新高的40,000點里程碑，S&P 500指數也上揚，代表科技股的NASDAQ、費半指數則小幅下跌，台積電ADR在周線連四紅後則收跌0.36％整理。

永豐期貨指出，17日台股方面，廣達上漲3.25％貢獻指數最多，其餘則在金融股穩定墊高下，小幅抵銷台積電造成的指數48點跌幅。整體來說，指數技術面仍強勢，目前在5日線之上，短線震盪整理使乖離收斂，有利指數後續發展，拉回建議偏多操作。