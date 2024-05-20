COMPUTEX商機 華碩、宏碁備戰

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台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月即將登場，AI題材近日搭上題材旋風再度展開漲勢，而今年市場高度聚焦AI PC元年新商機，相關供應鏈也全面備戰，兩大品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）17日逆勢抗跌，華碩開低後買盤持續敲進、終場收上平盤，宏碁則是小漲0.73％、收復5日線。

法人指出，COMPUTEX將是台股近期市場重頭戲，其中Windows on Arm（WoA）AI PC的推出更是重中之重。市場預估，2024年AI筆電出貨量將達1,300萬台，滲透率7％，2025年滲透率逼近30％，2026年突破50％，2027年AI PC則將成為主流PC產品，市場滲透率朝80％挺進，台系廠商受惠可期。

搶攻AI PC商機，華碩預計21日將推出首台搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite處理器之AI PC，而本次發表的產品也將在6月COMPUTEX亮相，利多催動其股價短顯走升，17日雖開低然拉回至5日線低接買盤湧現，終場拉出長下影線紅K，投信連13日狂掃7,042張。

華碩今年首季稅後純益54.47億元，季增38.71％，且較去年同期轉盈，大幅優於市場預期，公司看好，微軟、高通5月下旬領先推出首款高算力高階AI PC產品後，x86系統也會跟上相關AI PC應用，將推動AI PC逐步發酵，加上疫後換機潮、Windows 10明年停止服務等多項正向因素，對AI PC展望樂觀。

此外，宏碁首季繳出淡季不淡佳績，受惠毛利率持穩及業外挹注，單季稅後純益達12.02億元，季增18.28％、年增133.42％，投信連七日大買1.21萬張下，股價17日終結日K連三黑頹勢、反彈0.73％，重返5日線之上。