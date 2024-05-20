政策概念題材 美時、保瑞歡騰

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520新總統就職前一周，政策概念股紛紛大漲表態，上市生技醫療指數更勁揚7.41％歡騰，外界認為賴清德為醫生背景出身，有望延續小英政府對生技產業發展的重視，生技兩大龍頭廠美時（1795）、保瑞（6472）可望進一步受惠，且兩家藥廠大打「國際盃」，也展現海外營收成果。

美時16日舉辦法說會，隔日股價大漲4.88％，法人正向看待美時營運表現，主因從市場布局來看，美時已站穩韓國、歐美、台灣市場，並將往最具潛力的東南亞進行布局，收購泰國通路後將可加速當地市場布局，未來再輻射布局其他東南亞國家；獲利面，2024年、2025年獲利創高無虞，2026年後則會有其他新藥遞補血癌藥流失的成長動能。

群益投顧預估，美時2024年營收195.97億元、年增15.56％，毛利率在血癌藥占比進一步提升下增至57.2％，EPS 19.85元。

保瑞公布4月營收16.43億元，年增80.1％、月增118.3％，表現略優於預期，股價17日大漲7.96％，除受惠正式納入美國百年藥廠USL外，委託開發和製造服務（CDMO）業務持續維持雙位數增長目標，且胃食道逆流產品雖遇降價壓力，但同時需求量出現增長，讓整體下滑幅度有所收斂；法人正向看待保瑞2024年營運表現，並看好併入USL後將對保瑞國際布局帶來綜效，2025年獲利將續創歷史新高。