長榮航、長榮航太 認購火熱

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上周海運股暫歇，資金放棄船票改買機票，加上ETF 00940換股新納入長榮航（2618），投信單日買超3.2萬張。另外，在520總統就職前夕，軍工概念股一起上揚，長榮航太（2645）連兩日上漲。

長榮航2023年EPS 4.01元，將配發現金股利1.8元，現在現金殖利率約4.8％，被00940納入成分股，權重達到0.66％，投信買盤大量進駐。第一季營收519.2億元，年增17％，是史上最旺第一季，單季EPS 0.87元。

4月營收178.69億元，年增17.48％。長榮表示，去年低期較低，使今年上半年營收成長亮眼，第三季將進入傳統旺季，在高票價、新航點增加、新機投入等利多因素帶動，全年營收將有正向發展。目前看運載客率保持9成以上，陸續增加北美航點，全年營收將挑戰2,000億元以上，超越去年表現。

長榮航太第一季營收36.98億元，EPS 1.36元，4月營收12.95億元，年增18.42％。長榮航太看好全年營運正向發展，將積極開發維修、製造之外的第三隻腳，將切入半島體等非民航業務。

同集團的長榮航將進行一系列改艙工作，將交由長榮航太承接，相關業務需求量擴大，將有助於提升毛利率。

軍工概念股重視的無人機領域，長榮航太也會切入，有獲得標案邀約，但營收占比尚不顯著。