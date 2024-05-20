愛爾麗常如山 讚馮世寬為100分部長

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隨新政府於20日上任，退輔會主委馮世寬也將卸下職務、交接給新任主委。身為馮世寬「學弟」的愛爾麗集團總裁常如山，接受媒體專訪時表示，他感念馮世寬在國防與對榮民、榮眷的照顧，大讚馮在國防部長任內是「100分」、敢說真話的部長，無人能出其右。

常如山自己身為軍人子弟，非常敬佩軍人站在第一線為國奉獻、不求回報以及以人為本的中心思想，而他也秉持「取之社會，用之社會」理念，以實際行動，關懷弱勢族群，並在政府資源不足的情況下竭盡所能幫忙，他呼籲企業界，有能力的都可以多照顧、關注社會上的弱勢與長者。

常如山長期關注社會福利，不僅捐助多個社福機構，也率先捐獻救護車、醫療設備等到偏鄉地區。身為軍人子弟的他十分敬重退輔會主委馮世寬，也感念這位「大學長」對國防的付出，並誓言若有能力、有更多資源，會多照顧榮民榮眷。

說起敬重的馮世寬，常如山表示，大鵬部長任職國防部長期間，大幅修正軍中根深柢固的僵化、官僚風氣，帶來不一樣的改變與影響。「他是說真話的部長，不會接受任何立場或違背良心，也沒有人那樣說話，可惜現在逢迎拍馬屁的一堆」。常如山面對敬重的大學長侃侃而談，強調軍人的核心價值不容被外界否定。曾受過軍事訓練的人，中心思想就是「若國家有難時，為國犧牲、一定站在第一線挺身而出」，而當時受過這種思想薰陶的退役軍人也依舊保留這樣的精神，傳承至今。

他坦言，身為軍人子弟，見到馮世寬就如同見到自己的父親，馮對國家一生犧牲奉獻，是值得晚輩學習的地方；而馮世寬也擁有堅定的中心思想，才能穩定帶領部屬與同仁。軍人就是以人民為優先，而國家若沒有軍人守在第一線，不會讓人民得以安居樂業。

卸任前的退輔會主委馮世寬於14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，並在今天舉行新書發表會，該書講述馮世寬的軍旅生涯見聞及公職經驗。