LEXUS小小金牌網球員 限額報名中

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LEXUS小小系列活動每年規劃不同主題，帶領車主小朋友模擬扮演各種職業，從中體驗LEXUS職人精神與Experience Amazing的品牌精神，一直以來深受車主喜愛；今年夏天，LEXUS推出全新「小小金牌網球員」活動，邀請專業網球團隊「盧彥勳國際網球學院」教導車主小朋友們網球揮拍技巧，活動最後盧彥勳更會親自現身與小朋友互動，驗收當天成果，相信小朋友能充分體驗球場內的充沛活力。

作為台灣男子網球界的先驅，盧彥勳創下了許多紀錄，包含2010年在溫布頓網球公開賽上英勇打敗當時世界排名第七的瑞迪克（Andy Roddick）、闖進八強等光輝成績。

盧彥勳在2020東京奧運後正式退役，創設了「Rendy International Tennis Academy 盧彥勳國際網球學院」，期望培育更多台灣優秀網球人才邁向國際。本次LEXUS特別邀請「盧彥勳國際網球學院」的專業教練團隊擔任本次暑假限定活動的講師，為該學院首次與企業聯合舉辦夏令營，希望能在小朋友的心中埋下網球的小小種子。

「小小金牌網球員」課程將於8月中旬展開，全台共計六場次，每場限定20位學生參與，歡迎所有LEXUS車主踴躍報名，今夏讓小朋友們一同於球場上揮灑汗水，發掘自己的Amazing。詳細活動辦法及相關說明請參考LEXUS官方網站。