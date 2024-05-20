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LEXUS小小金牌網球員 限額報名中

邀請專業團隊指導，活動最後盧彥勳將親自現身，驗收當天成果

  • 工商時報 李翊榛
●2024 LEXUS小小金牌網球員活動，即日起開放報名，本次活動特別邀請台灣網球一哥盧彥勳帶領旗下教練團隊教導小朋友，領略網球魅力。圖／業者提供
●2024 LEXUS小小金牌網球員活動，即日起開放報名，本次活動特別邀請台灣網球一哥盧彥勳帶領旗下教練團隊教導小朋友，領略網球魅力。圖／業者提供

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LEXUS小小系列活動每年規劃不同主題，帶領車主小朋友模擬扮演各種職業，從中體驗LEXUS職人精神與Experience Amazing的品牌精神，一直以來深受車主喜愛；今年夏天，LEXUS推出全新「小小金牌網球員」活動，邀請專業網球團隊「盧彥勳國際網球學院」教導車主小朋友們網球揮拍技巧，活動最後盧彥勳更會親自現身與小朋友互動，驗收當天成果，相信小朋友能充分體驗球場內的充沛活力。

作為台灣男子網球界的先驅，盧彥勳創下了許多紀錄，包含2010年在溫布頓網球公開賽上英勇打敗當時世界排名第七的瑞迪克（Andy Roddick）、闖進八強等光輝成績。

盧彥勳在2020東京奧運後正式退役，創設了「Rendy International Tennis Academy 盧彥勳國際網球學院」，期望培育更多台灣優秀網球人才邁向國際。本次LEXUS特別邀請「盧彥勳國際網球學院」的專業教練團隊擔任本次暑假限定活動的講師，為該學院首次與企業聯合舉辦夏令營，希望能在小朋友的心中埋下網球的小小種子。

「小小金牌網球員」課程將於8月中旬展開，全台共計六場次，每場限定20位學生參與，歡迎所有LEXUS車主踴躍報名，今夏讓小朋友們一同於球場上揮灑汗水，發掘自己的Amazing。詳細活動辦法及相關說明請參考LEXUS官方網站。

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