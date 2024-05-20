普華：桃園幼獅工業區增值潛力大

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據普華國際不動產統計，2023年全年台灣不動產投資額總計約2,650億元，土地及商用不動產成交金額分別為1,310億元及1,340億元。土地交易總額較去年同期減少約33％，然商用不動產交易總額則較去年同期增加約7％，其中工業地產表現最亮眼，以桃園市廠房交易額為最高，其次為新北市及台中市。

另外值得注意的是，土地市場受到政策及利率影響使得交易驟減，2023年商用不動產交易總額首次超越土地交易總額。

普華國際不動產受業主委託，標售位於桃園市楊梅區乙種建築用地的幼獅工業區。幼獅工業區為台灣重要的工業基地之一，坐落在優越的地理位置並擁有完善的基礎設施，吸引眾多國內外企業相繼進駐，產業多以機械設備、電子零組件及金屬製品等製造業為主。近年來，幼獅工業區為配合政府所推動2050年ESG淨零碳排政策，其工業區透過舉辦永續相關議題說明會，期盼讓產業界能更加了解低碳轉型對於環境所帶來的正面影響，使台灣能夠在2050年達成淨零碳排的目標。

普華國際不動產總經理田揚名表示，此案土地面積742餘坪，建蔽率70％、容積率210％，基地方正，平均深度約60米、臨路面寬約40米，標的面臨14.5米寬計畫道路，基地上現有建物，面積共計約1,672坪，屋齡雖超過20年，但其廠內設施維護良好。

交通運輸方面，此案鄰近北一高幼獅交流道及桃園中正機場，附近大眾交通運輸包含高鐵桃園站及台鐵埔心站交通便捷，出入方便，桃園幼獅工業區相較北台灣其他主要工業區，入手門檻較低，區內公設完備，未來增值潛力幅度更大。有興趣瞭解此案相關標售資訊，可洽標售專線：0955-368-093或參考普華國際不動產官網相關資訊。