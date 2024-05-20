Innergie 推旗艦機型C10／C10 Duo

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台達消費性電源品牌Innergie推出最新旗艦機種Innergie C10，為全球體積最小的百瓦級USB-C充電器，體積僅87cc，同時也推出C10 Duo雙孔版本，適合移動性商務旅客、數位遊牧民族、家中與辦公場域有高瓦充電需求的3C達人們，新品外型設計延續One For All系列時尚純白色與簡約線條，質感美觀之外，材質上更創新採用75％ PCR回收再生塑膠，達成高品質、高效率的快充體驗。經實測MacBook Pro M2從0％～50％充電僅需30分鐘。

Innergie C10／C10 Duo系列搭載GaN氮化鎵元件，大幅提升充電效能，最高可達92.62％，並獨家研發特殊電路與機構設計，成功創造世界最小USB-C百瓦充電器的標竿，達到「高效能、體積小」的目標。

並透過「6段PD快充變電壓」，根據不同3C裝置，提供最適合的電力，讓充電也能客製化。

Innergie C10／C10 Duo全面兼容PD3.0（PPS）、QC4.0，且支援Samsung SFC快充協議最高達45瓦輸出，無論iPhone、Samsung Galaxy系列都能超快充。Innergie採用高規格元件與良好溫度控制技術，即使長時間充電仍可維持足瓦輸出，零件也不會過熱過載，滿足長時間需要高瓦3C產品的重度使用者。

Innergie C10／C10 Duo更滿足大瓦數筆電的商務、影像剪輯、繪圖設計等需求，非常推薦給有高瓦需求的科技族群們。

Innergie所有新品即日起至各大指定通路（EcLife良興、PChome 24h購物、MOMO購物網、蝦皮官方旗艦店、Yahoo購物）即可選購，與Innergie享受高效的快充生活。