LiMA赴日本京都 拓原住民海外商機

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全臺最大原住民族商品通路品牌「LiMA」，今（2024）年首次於5月11日至12日移師日本京都參與Taiwan Plus第五屆活動，為響應今年「京都新宝島」主題，透過發掘臺灣與京都的文化寶藏共創臺日美好。

本次由我國原住民族委員會領軍，集結全臺20家原民業者、超過60項商品以及近300件商品數，並以「體驗臺灣原住民族之美」為主軸，展現臺灣原住民族「傳統藝術」、「部落體驗」、「生活飲食」之特色體驗，將原住民族多元豐富的商品與部落旅遊推向國際舞臺，活動首日就有破萬民眾湧入現場參與這場臺日文化盛宴，不僅呈現臺灣蘊含的原民歷史寶藏，更成功開拓臺灣原住民族的海外新商機。

LiMA品牌名取自南島語族詞彙中的數字「五」，象徵來自各地的原住民族，共同牽起彼此的手，以自傲的原創優質商品，共同打造全新原住民族特色文創商品通路。這次於日本京都市勧業館參與展覽店家包含「峰忠傳奇」洛神蜜餞、「WADIYAN」傳統圖紋手拭巾、「iNAKATA走吧我們」電繡商品、「花生騷」流行服飾、「獨樹依織」構樹皮飾品等臺灣知名品牌業者，展出品項呈現原住民族傳統圖紋及精湛的編織技藝，讓原住民族文化的獨特魅力與現代美學設計融合商品中並展現傳統技藝的傳承。

LiMA為臺灣原住民族共有的通路品牌，近年不斷累積豐富商品能量，走出臺灣，向全世界華麗登場，冀以原民商品述說、文化吟唱，與來自海內外的民眾一同見證臺灣原住民族的文化智慧，並經由商品展售傳遞原住民族獨特的工藝美學，讓更多人認識原住民族之獨特，吸引喜愛臺灣文化與傳統技藝的消費客群並建立品牌忠誠度。