景氣回暖 半導體ETF吸金

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半導體業好消息頻傳，台股在半導體龍頭老大台積電股價驚驚漲下再創新高，市場資金有卡位台股半導體ETF的趨勢。投信法人表示，統計目前市場上五檔台股半導體ETF，近期績效表現不俗，且規模、受益人數成長居多。

根據日前國際半導體產業協會（SEMI）最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，且近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人善用台股半導體ETF來卡位AI行情轉趨積極。

觀察五檔台股半導體ETF，近期都有不錯表現，近三月績效以群益半導體收益（00927）表現最佳，累積漲幅近10.39％，其次為新光臺灣半導體30（00904）上漲8.57％、兆豐台灣晶圓製造（00913）則以8.34％緊追在後。

投信法人指出，再就這期間規模與受益人數變化來看，群益半導體收益ETF近三個月規模成長42.61％、受益人數成長24.77％，推測台灣投資人除偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加相關。

投信法人分析，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，因此預期下半年台股ETF不再由高股息獨領風騷，科技主題ETF吸金力道可望轉強。