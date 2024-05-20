定時定額台股基金 長期勝率高

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台灣加權指數十年定時定額回測

美國4月消費者物價指數（CPI）發布，較預期溫和，市場重振降息預期，且美股科技股財報不確定性消除，台股類股良性輪動持續上揚，技術面多頭排列格局不變，外資現貨持續買超趨勢，短期或將高檔震盪走揚，法人建議，透過定時定額主動式台股基金，掌握中長期多頭投資機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據Lipper統計至4月底，以定時定額投資加權指數十年回測發現，持有一年正報酬機率可達72％，平均報酬率13％，持有三年正報酬機率更達100％，平均報酬率46.8％，持有五年正報酬機率100％、平均報酬88.3％，長期投資效果顯著。

台股近期陸續公布第一季財報，AI相關個股普遍繳出不錯成績，短線市場焦點在台股法說會。因AI出貨明顯回溫，拉動終端企業營收與獲利，預估今明兩年獲利成長均將繳出兩位數百分比好成績，台股中長期展望正向。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，美國科技股財報公布高峰已過，不確定因素降低，然台股評價面已來到相對高檔，帶動類股輪動鮮明，指數也呈現高檔震盪，預料後市要見到指數再大漲較為不易，以區間整理為主。建議趁此時檢視持股汰弱留強，並逢拉回增持評價面合理的AI類股，及增持高殖利率個股部位，產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民認為，市場預期美國降息恐將落在9月後，聯準會立場反覆干擾，預期短線區間盤整格局為主，中長線來看，歷史經驗美國大選年美股平均漲幅高達10％，且最後一次升息後到首次降息前，股市上漲機率高，將帶動台股中長多行情延續，短線回檔整理皆是買點。操作上IC設計族群成長動能看好，可優先布局IC設計的台股ETF，掌握後市行情。