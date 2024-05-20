企業獲利向上 印度基金搶鏡

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境內外印度基金績效前十強

印度企業首季財報正陸續出爐，優於市場預期比例將近5成，金融與汽車產業表現較亮眼。法人表示，年度首季都屬印度淡季，獲利表現也較平淡，但若觀察去年以來，印度企業獲利呈現穩健向上趨勢，當前市場靜待總理大選結果出爐，整體走勢呈現高檔震盪格局，因後市仍具上漲潛力，建議投資人可定期定額布局印度基金。

根據Lipper統計，印度基金今年來至5月10日績效表現，前三名分別為瀚亞印度、群益印度以及野村印度潛力基金，勢均力敵；若拉近到近三月績效，瀚亞印度以8.1％穩居首位、野村印度潛力則以7.2％緊追在後。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理大選開跑，市場觀望情緒濃烈，4月PMI指數小幅回落，但仍居長期高點，呈現高原震盪格局，而受惠於食品與能源價格下跌，促成通膨數據持續回落，市場也預估今年印度央行有機會降息1碼，對股市帶來加分效果。

今年印度股市上漲動能來自內資力量，外資因選舉較保守，前四月資金呈現淨賣超現象，靜待選舉結果愈接近明朗階段，目前市場也重新燃起聯準會降息期望，美元指數有機會回落，若有機會下跌至101水位，外資流入股市的動能也會較顯著。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度4月製造業PMI初值持平於59.1，續創金融海嘯後最佳表現，已連34個月都在50上方，穩健成長態勢不變，同期間服務業PMI初值則升至61.7，內需依舊強勁，而貿易逆差也在縮減當中，因此IMF、世界銀行對印度今年經濟成長率已上修至7％以上。

綜合基本面與政策面優勢下，仍看好印度股市表現，近期大選行情持續發酵中，預期短期間中小型股表現較佳。

野村投信認為，在莫迪連任總理在望，經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動下，印度Sensex指數上漲動能強勁可望挑戰新高，建議投資人可以透過主動式共同基金提前卡位印度股市，便可掌握莫迪總理連任成功後，印度股市即將出現外資回流帶動的慶祝行情。