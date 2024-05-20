政策利多 A股基金迎曙光

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境內中國A股基金績效表現

受惠於大陸政府祭出的政策逐一發酵，使大陸A股今年來自低點後強勁反彈，11檔境內A股基金績效也轉為正報酬。法人認為，市場對大陸經濟復甦信心逐漸提升，帶動外資回補陸股，但當地經濟動能仍較疲弱，預計復甦之路仍有顛簸，後市仍須觀察樂觀情緒是否能延續，但因評價仍具吸引力，建議投資人可逢低介入A股基金。

瀚亞中國A股基金經理人王亨表示，大陸政府今年一系列的利多政策出台，包括證監會宣布加大禁空令、國家隊進場護盤、下調金融機構存款準備金率0.5個百分點、持續調降5年期LPR等動作等，明顯有救經濟、救市的決心；且大陸首季經濟成長率數據優於市場預期，其中出口與投資等細項的加速，皆反映全球製造業週期向上終於傳遞至大陸，進而燃起市場對大陸經濟復甦的信心。

近期大陸消費與物價數據，皆顯示內需回升動能仍稍顯疲弱，且房地產持續低迷，對景氣仍會形成一定程度上的拖累，惟逐漸好轉的基本面顯示經濟最壞情況已過，市場情緒能否延續，得觀察當地政府接下來祭出的刺激政策。

台新MSCI中國基金經理人葉正淳指出，大陸4月製造業PMI為50.4，重返景氣擴張區間。從中期角度來看，陸股市場信心已逐步修復，包括地產週期影響逐漸走弱，汽車、家電消費已開始顯著復甦，和過去與地產緊密相關性有所降低。

政策推動關注投資者權益，包括重視回購、提振市場信心、規範股東減持、維護企業價值，有利於資本市場穩定。

整體來看，企業盈利有望自第二季開始逐步改善，且市場預估美國下半年開啟降息，海外流動性轉佳有助於A股估值回升，中長期陸A股仍有向上空間，建議可逢低布局。

日盛投信海外投資研究團隊強調，目前大陸宏觀流動性中性偏鬆，5月進入業績空窗期，風險偏好有望抬升，短期間大陸政策陸續推出，包含設備更新、消化存量房產／優化增量住房、汽車舊換新等，加上一季報已揭露完畢，不確定因素消除，市場情緒明顯轉暖。