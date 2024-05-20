迎莫迪3.0 印股可望創高

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亞洲開發銀行4月最新公布的今年度「亞洲發展展望」，在新興亞洲各國中，印度是此次經濟成長預估優於預期的關鍵，高盛報告也指出，到2027年印度約有1億人的年收入將超過1萬美元，投信法人指出，莫迪連任在望，經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動，印度Sensex指數上漲動能強勁可望挑戰新高，建議透過印度基金提前卡位，掌握莫迪連任慶祝行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度經濟成長強勁的背後因素，主要來自於國內需求強勁，特別是莫迪近年持續在國內基礎設施計畫上的大力投入，維持經濟增長並創造大量就業機會。莫迪連任勝券在握，市場也關注莫迪3.0的政治願景。

根據莫迪領導的印度人民黨發布《2024年保證書》，莫迪3.0將繼續聚焦基礎建設升級與外資投資獎勵，以持續提高印度製造業的競爭力、爭取國際供應鏈移至印度的機會。「印度製造」 （Make in India）政策得以延續，預計將持續吸引外國直接投資，同時外資將重返回流印度股市、卡位選舉行情，印度現已成為最受外資青睞的新興股市。

富蘭克林證券投顧認為，印度經濟成長動能強勁，未來對於全球經濟成長的貢獻度將持續擴大，而印度企業也擅於將本國高經濟成長率轉化為高企業獲利成長率，未來兩年印度企業獲利年複合成長率有望達雙位數水準，將能推升印股續揚。此外，莫迪可望取得第三個任期，預期未來將繼續實施有利於市場的政策，預期選後不確定性降低應有助吸引資金回流印度市場。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝強調，聯準會最晚於下半年降息已是市場共識，在美債殖利率走跌及美元將走貶下，將促使市場資金大幅流進新興亞洲市場，新興亞股第二季將有補漲反彈行情可期，目前評價上具吸引力，可於震盪過程中分批布局。預估印度企業2024年獲利與2025年獲利分別有17％與15％的雙位數成長，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力，且大選年通常外資比內資更積極買進，後市資金行情可期。