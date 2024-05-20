越股有撐 外資買盤湧入

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越南基金績效表現

越南股市走高，外資法人買盤湧入，帶動投資情緒趨於積極，投信法人指出，根據越南統計總局的報告，前四個月社會消費品零售總額及消費服務收入年成長8.5％，內需成長動能穩步成長，越南央行逆回購利率上調至4.25％，顯示欲採漸進方式保護越南盾，支撐市場維持股市緩步盤堅看法，信心將逐步恢復，後勢留意財報表現。

日盛團隊表示，後續投資人及市場將會聚焦於越南當地和美股科技巨頭的財報，美股科技巨頭或將決定市場的風險偏好及估值延續，而越南上市公司的財報尤其是對今年的展望更將驗證市場對其復甦的期望，目前預計11大類股中至少有五大類股在今年呈現雙位數的成長，並追蹤優質族群後市表現。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，科技巨頭阿里巴巴預期耗資達10億美元在越南建造資料中心，加上先前輝達、蘋果及柯林研發等科技巨頭皆積極與越南合作，其中蘋果執行長訪越時承諾將增加越南供應商支出，而輝達則欲將AI、超級電腦系統等生產轉移至越南，顯示愈來愈多科技大廠前往越南布局，可望支持高科技產業發展。

今年至5月6日越南股市已累積上漲9.88％，後續在越南政府各項利多政策持續推動之下，以及外國直接投資（FDI）強勁擴增，成為帶動越股後市重要利基，建議投資人可透過越南基金進行配置，有機會掌握中長線成長行情。

富邦投信分析，今年美國通膨黏著性超乎市場預期，導致投資人延後降息時間點及下調降息次數的預期，推升整體美元走強，越南盾貶破關鍵整數關口25,000後，股市氣氛也隨之受到影響，導致短期走勢震盪。

展望後市，富邦越南ETF經理人陳仲愷強調，KRX系統上線以及資金提前到位（prefunding）放寬的利多期待，加上土地法將於7月1日提前生效，越南國際旅客人數復甦促進當地消費，越南股市仍長期看多，惟短期越南盾匯價及出口恐受美國利率走勢預期及通膨影響，對短期走勢造成衝擊。