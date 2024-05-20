美國聯準會降息前…新興美元主權債、邊境債 最吃香

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美國利率高原期間 各債市累積報酬率

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對聯準會提前降息的期待，新興美元主權債反彈，表現更勝非投資級債券與投資級債券，經驗顯示，在美國利率處於停止升息至降息前的高原期，新興美元主權債與邊境市場債均有1成以上漲幅，領先新興企業債與非投資級債券，即使聯準會不會很快降息，新興美元主權債與邊境市場債券，受惠較短存續期與高殖利率的利多加持，保持亮眼表現。

野村投信表示，目前新興美元主權債高達8％以上的高殖利率等同已讓投資人多一份收益來源。觀察2006～2007年與2018～2019年美國利率處於高原期的各類債券表現，邊境市場債券的漲幅均超過14％，新興美元主權債券分別上漲14.39％與12.53％，明顯優於新興企業債與美國非投資等級債。再者，從聯準會前次的2023年7月升息以來，利率已近10個月的時間位於高檔，近一年J.P.Morgan新興市場債券指數漲幅逾8％，可以看出即使聯準會不降息，新興市場債券仍能維持突出的表現。

新興市場國家在經歷疫情的挑戰後，經濟與財政體質逐漸走出低谷，過去3年隨著疫情趨緩、新興國家央行轉為寬鬆貨幣政策，2024年新興國家的信評調升動能轉佳，信評調升國家的數量已超越被調降的數量。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，聯準會持續偏向寬鬆政策有利亞洲風險資產，並有機會延續良好表現。在美國的帶動下，全球成長看似正重新加速，這有利於亞洲經濟體及市場。

富蘭克林證券投顧認為，採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，可防禦利率風險或債信風險於不同情境下的不確定性，尤其目前各債券殖利率多已攀高，藉由精選收益複合債，可網羅各債市罕見的收益行情。

安聯投信強調，近期隨市場降息預期調整而利率上揚，建議可增加收益率較佳的信用債，透過較高的收益率來累積報酬，但景氣仍有放緩可能，可聚焦信用評級相對較佳者，可利用短年期債券降低潛在風險。