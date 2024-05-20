金價強勢演出 法人：仍在ON檔

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會短期不會降息的預期，但經濟數據及地緣政治紛擾，讓市場對降息有新的期待。法人表示，就算聯準會短期不降息，金價可維持強勢。

法人認為，近來美國就業強韌且經濟表現持穩，根據CME FedWatch Tool顯示投資人對於啟動降息預期延後至9月甚至12月，似乎不利於貴金屬表現，然而中東局勢多變，黃金具避險性，加上中、印對黃金需求表現強勁，使金價從去年第四季開始一路走揚，每盎司站穩2000美元，一度衝上近2400美元，即使近期金價略有回檔，但回檔幅度不大，5月13日報價每盎司仍來到2344美元，年來漲幅仍逾13％。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德指出，對金價的中期前景感到樂觀且多數金礦商可在1,800美元以上的金價，即可創造大量自由現金流量，加上大型金礦商在探勘上的投資不足可能併購中小型金礦商，併購交易可望刺激估值的提升。聯準會5月初會議排除6月會議降息的可能性，但隨降息預期持續發酵加上地緣政治仍趨緊張的避險需求，預期金價可能維持強勢。

大華銀投信分析，黃金等實體資產是危機時期的傳統資產，在過去幾個月出現大幅上漲，並且沒有顯示失去動力的跡象，有鑑於市場對於今年降息的預期，因此，對於黃金的積極前景看法不變，若是中東的緊張情勢拓展為有限戰爭或代理人戰爭，金價還有可能出現更明顯的漲幅。

法人強調，目前貴金屬的買盤絡繹不絕，再加上大陸是黃金、白銀的主要需求國，大陸製造業PMI回升至50榮枯線以上，也有助於需求成長。根據資料顯示，大陸在3月透過香港的黃金淨進口量月增高達40％，不過受到通膨不降影響，愈來愈多投行預期降息啟動時點將延後至年底，如果降息延後逐漸取得市場共識，由於時間差距頗大，可能造成金價短線震盪加大，投資黃金仍要要注意價格波動風險。