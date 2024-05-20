中美電動車龍頭較勁 激勵智能車基金績效

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電動車概念基金近半年績效表現

美國公布4月消費者物價指數（CPI）明顯低於市場預期，核心CPI與市場預期持平，數據公布後，市場整體反應積極，美債利率下行，美股反彈，通膨確實回歸放緩軌跡、零售銷售也維持溫和成長區間，激勵智能車等科技股表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨著美國勞動市場逐步降溫，通膨有望在第二季回到下降趨勢，有助於科技股表現，且企業財報顯示，科技類股表現亮麗，尤其是AI族群，利率環境及美國總經與企業發展狀況，皆有利於美國科技股的多頭表現。跡象顯示車用電子產業將落底，電動車車廠也持續優化成本及提升產能，可持續留意大型電動車公司表現，同時維持提升汽車智能的科技軟硬體股的關注。

PGIM保德信新供應鏈基金經理人常李奕翰指出，近期特斯拉股價回穩，執行長馬斯克日前指出，將擴大超級充電站網路，由於特斯拉的超級充電站設施，已成為美國最大的公共充電網路，許多車商也紛紛採用特斯拉的NACS充電標準，除了能使NACS成為美國的電動車充電標準，也有利於電動車市的整體發展。

大陸電動車廠比亞迪4月電動車銷售31.3萬輛，大幅年增49％，且海外銷量再創新高，衝上4.1萬輛，累計今年比亞迪電動車銷量已近94萬輛，年增23.2％，預估全年出口量可望上看40～50萬輛；比亞迪海外車型售價較高，可望為比亞迪帶來顯著業績貢獻。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，美國電動車廠特斯拉執行長馬斯克4月底訪問大陸，推動在大陸市場加速運轉，上海儲能超級工廠建設完成施工許可證核發，成為在美國本土以外首個儲能超級工廠，將更有效地利用大陸鋰鐵電池生產供應鏈，降低成本及加速出貨，有利電動車後市的銷售。

比亞迪對歐洲市場雄心勃勃，目標在2030年超越福斯、特斯拉和Stellantis，成為歐洲市場最大的電動車銷售商，隨中美兩大電動車龍頭較勁，電動車長線成長動能持續看俏。