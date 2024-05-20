元富證券 辦台灣企業日

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新光金控旗下元富證券再度攜手櫃買中心海外引資，於5月16日至17日與日本岡三證券於東京共同舉辦「台灣企業日」。邀請AI旋風要角力旺、雙鴻、環球晶、中美晶、群聯、健鼎及緯穎7家上市櫃企業赴日與當地重量級壽險公司及商社對談，共進行51場次會議，吸引61人次外資機構投資人參與，加溫日本投資界對台股的關注，成功獲日本機構投資人熱烈回響。

元富證券總經理張清發表示，元富長期積極耕耘海外市場，掌握趨勢脈動，今年再次攜手櫃買中心赴日引資。元富證券與岡三證券為台日券商間唯一簽署合作備忘錄的夥伴，此次更是第八度攜手岡三證券舉辦「台灣企業日」，感謝岡三證券池田社長成為元富證券舉辦海外引資的最強後盾。池田社長表示，日本機構投資人對台灣資本市場，尤其以台積電為首的相關半導體產業供應鏈公司，高度關注。透過會議交流，有助增進國際市場曝光度，吸引更多長期基金挹注台灣資本市場。近年來半導體產業與AI概念熱度提升，而台灣半導體供應鏈與生態系完整，更與日本半導體產業有緊密連結，期透過該活動讓日本投資人更深入了解台灣資本市場，提升對日系資金投資台股吸引力。

元富證券指出，日本今年正式解除負利率但仍持續寬鬆貨幣政策，致其公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率以及市場透明健全且週轉率高等優勢，更能吸引日本投資機構投資台股。

會中櫃買中心與日本機構投資人說明近年耕耘資本市場及債券市場的成果及ESG落實的情形、市場狀況與接軌國際進度，亦與投資人交流上櫃公司狀況。元富藉此活動吸收各方經驗和建議，擴大國際影響力，增進台灣市場與國際連結，提升上市櫃企業在國際資本市場能見度，期為台灣股市挹注能量，創造投資人、業者及市場三贏格局。