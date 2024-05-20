兆豐保險 蟬聯綠色採購績優企業

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為表揚民間企業團體實踐綠色理念，台北市環保局日前舉行「臺北市112年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，兆豐保險連續2年獲得績優企業認證，顯示該公司將綠色採購導入企業營運之理念深受肯定。

台北市政府為鼓勵民間企業及團體積極實施綠色採購或申請加入綠色場域，針對112年綠色採購金額達新台幣500萬元以上，或取得環保標章之業者舉行公開表揚儀式。

為實踐聯合國2030永續發展目標之理念，兆豐保險積極將綠色理念融入採購行動，優先採用政府認可之具節能標章、環保標章、綠建材等財物用品，截至去年11月底止，綠色採購金額占整體採購金額比重將近1成；同時合作之供應商全都簽署「供應商永續發展聲明書」，共同打造綠色採購生態圈。

兆豐保險攜手再生能源業者大同智能，透過購買綠電轉供提高綠電使用占比；同時也將公務車改為油電混合車，去年採購的公務車，油電混合車採購達成率達107.14％。此外也規劃「氣候變遷與淨零排放」講座，藉由教育訓練強化同仁對於相關議題的專業素養。

為配合母公司兆豐金控政策，兆豐保險除使用具節水標章的省水器具並宣導正確用水觀念。展望未來，113年集團用水減量目標較109年減少2％；同時禁用一次性美耐皿餐具並且實行辦公室不放置個人垃圾桶之措施，113年國內全數營運據點廢棄物減量目標較111年減少3.5％。