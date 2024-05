新聞提要■全美大學體育聯盟(NCAA)女籃冠軍賽收視率今年破天荒超越男籃冠軍賽,為史上首見。不過前者吸金力卻遠不如後者。

全美大學體育聯盟(NCAA)女籃冠軍賽收視率,雖然締造史上首次擊敗男籃賽的紀錄,但前者的電視轉播權利金卻比後者遽減99%。

在女籃神射手克拉克(Caitlin Clark)的加持下,今年北卡羅萊納與愛荷華的冠軍戰吸引多達1,890萬名觀眾收看,不僅創女籃史上新高,更創下了史上首度超越大學男籃冠軍賽的收視率。這次女籃賽會引來如此多的目光,主要拜近來風靡全美的三分神射手克拉克(Caitlin Clark)所賜。

神射手克拉克 收視保證

創造大學籃壇無數紀錄的愛荷華大學「女柯瑞」克拉克是美國大學籃球史上的得分王,她的三分球命中數是大學球員中最多的,只有少數NBA球星才能與她媲美,這也意味只要比賽有她出場,就是妥妥的收視率保證。

不過諷刺的是,雖然今年美國大學女籃賽出現難得一見的收視佳績,但它所獲得的電視轉播權利金卻是少的可憐。大學女籃聯賽的轉播金只有650萬美元,相較之下,男籃聯賽卻有8.73億美元。

如此龐大的落差也引發一個問題,即大學體育官員是否沒有善加利用女籃近來的高人氣。在克拉克成為全美籃壇轟動的話題人物之際,NCAA在1月與ESPN簽署一份為期八年,每年1.15億美元的協議、將在下次賽季正式生效。該協議可望讓大學女籃聯賽的每年電視轉播權利金增加10倍達到6,500萬美元,雖然這是相當大的成長幅度,但依舊只是男籃聯賽的一小部分。

這樣差距有一部分原因來自交易的結構。大學男籃聯賽是作為獨立實體出售,NCAA選擇把聯賽電視轉播權售給CBS及Turner公司,這也為今年男籃聯賽帶來8.73億美元的收入。此外NCAA還與ESPN簽署另一項1.15億美元的獨立交易,不過該交易涵蓋21場女子和19場男子體育冠軍賽,其中女籃賽就是被包裹在這項捆綁交易中。

觀看人數暴增4倍

根據尼爾森的數據,4月初的大學女籃冠軍賽吸引1,890萬觀眾收看,幾乎是兩年前女籃冠軍賽收看人數的四倍。上一次擁有高收視率的籃球賽是2019年NCAA大學男籃冠軍賽,當時維吉尼亞大學對抗德州理工大學隊,吸引1,960萬人觀看。

4月的NCAA男籃冠軍賽,是由康乃迪克大學對陣普渡隊,共有1,480萬名觀眾收看。由於女籃冠軍賽是在ABC播出,它與ESPN一樣都隸屬迪士尼公司,因此收看的潛在觀眾比男籃賽更多,至於男籃賽則是在華納兄弟探索公司的TBS上播出,觀眾需要像有線電視般進行訂閱才能觀看。

然而過去十年,訂閱美國有線電視的用戶減少逾四分之一。至於在撥出時段上,男籃冠軍賽是在周一黃金時段進行的,而女籃冠軍賽則在周日下午播出。

針對媒體轉播權交易進行價值評估是相當有挑戰性的工作,因為它很難知道何時會出現像大學女籃比賽,突然激發觀眾的收視熱情。

儘管最後的決賽階段相當重要,但先前數十場比賽累積的觀看興趣也可以推高電視轉播金價格大幅上揚。

根據華納兄弟探索公司和ESPN的數據,男籃聯賽平均每場比賽可吸引990萬人收看,大幅超出女籃賽的220萬人。