新聞提要■眼見烏俄、中東相繼爆發戰爭,加上對金融市場崩潰的擔憂,種種的不安全感促使千禧世代的年輕人,比上一代投資者更喜歡囤積黃金作為避險資產。

精句選粹■Young investors say the old-school store of value is a hedge against inflation and catastrophe.

33歲克雷格與女友茱莉亞去年12月赴好市多(Costco)購買日用品時,赫然發現了一個非買不可、不容錯過的商品:一盎司的金條。

克雷格當時用手機查了金條價格,發現好市多零售價為2,069美元,比起金融市場現貨價還便宜3美元。他們立即將金條放入購物車。

好市多去年起在線上以及少數門市開始販售金條,往往開賣幾個小時內立刻銷售一空。根據蓋洛普(Gallup)2023年調查,美國民眾10年來首度認為黃金是比股票和共同基金更好的投資。

金價近期一再創新高,凸顯市場人士看多黃金的心理。對一些買家而言,黃金是因應災難來襲、未雨綢繆的避險投資,這樣的思維在年輕族群中尤其盛行。即便現在人們已沒有興建地堡避難,但眼見世道混亂,愈來愈多人皆為了最壞的情況作準備。

近年來層出不窮的天災,烏克蘭與中東的戰爭爆發,先前的新冠疫情的衝擊也令人記憶猶新。此外,投資人擔憂金融風暴在未來的某一天來襲,也是購買金條的誘因之一。

克雷格與茱莉亞表示,通膨已經打擊他們對美元的信心。他們不斷增加對實體白銀與黃金的投資,藉此分散投資組合,除了持有貴金屬之外,這對情侶還持有股票與加密貨幣等。另一方面,好市多推出的龍年金條也相當熱賣,這對情侶打算作為6月婚禮的紀念品。茱莉亞說,「未來不知道會怎麼發展,但很高興我們有這個選擇。」

占千禧世代投資組合17%

根據金融服務公司道富(State Street)研究,與年紀較長一代相比,千禧世代對於購買黃金的好處以及買賣黃金的便利性抱持更樂觀的看法。平均來看,黃金約占千禧世代投資組合的17%,這其中包括黃金ETF,反觀X世代和戰後嬰兒潮的投資組合中,僅有大約10%為黃金。

一些千禧世代投資人坦言他們並不相信金融系統,尤其是去年爆發一連串銀行倒閉事件之後,因此轉向尋求安全的儲值商品,黃金就成了最佳目標之一。

30多歲的佛州居民羅塞利去年8月加入好市多會員,為的就是要在好市多線上平台購買當時單價1,959美元的金條。

羅塞利表示,這是為了因應經濟崩盤的避險投資,「我希望能握有一些實際的東西,為了有一天惡性通貨膨脹來臨時預做準備」。

歷史上金價往往會在經濟惡化的時候走高,但在2023年黃金期貨價就大漲13%,當時經濟仍持續增長,通膨也正在降溫。

目前有很多方式可以投資黃金或與黃金連動的期貨,例如透過共同基金即可,不過,理財顧問往往建議客戶不要投入太多資金於黃金,因為黃金期價雖在過去10年勁升76%,但標普500指數同期狂飆176%。

好市多讓會員可以更容易買到金條,儘管每位客戶有限購額度,但一些黃金買家表示,好市多的價格甚至比其他零售商還低。

好市多金條、銀幣熱賣

光是2023年,好市多即熱賣1億美元的金條,隨後又新增銀幣的選擇。好市多指出,在最近一季(去年12月到今年2月)貴金屬銷售帶動該公司電子商務銷售較去年同期大增18%。

31歲舊金山居民Jared Nagano提到,他去年秋天在拉斯維加斯買了2塊金條,之後就一直在舊金山的好市多試圖再買金條,他說:「我信任好市多,這是很棒的交易。」