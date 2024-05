疫後全球機場排名洗牌

新聞提要■疫情過後出國旅遊人潮再現,主要國際機場旅客流量暴增,但美國國內機場反而不似疫情期間繁忙,讓全球機場排名重新洗牌。

精句選粹■Domestic U.S. airports continued to post big gains in passenger counts, but some slipped in the rankings compared with the middle of the pandemic, when international travel restrictions limited long-haul trips abroad.

全球各國旅客經歷疫情後,去年開始愈來愈多人重新踏上出國觀光旅程,也讓全球主要國際機場再度人滿為患,從倫敦到東京機場的旅客流量都在去年激增。

國際機場協會(Airports Council International)最新調查指出,去年全球機場旅客流量合計高達85億人,較前年增加27%,儘管與疫情爆發前的2019年相比仍少了6%。

調查顯示,去年美國亞特蘭大機場的旅客流量突破1億人次,較前年增加11.7%,再度蟬聯全球旅客流量最大的機場,其他熱門旅遊目的地的機場名次也呈大幅躍進。

杜拜機場去年旅客流量逼近9,000萬人,較前年增加31.7%,在全球機場排名中拿下第二名,與前年排名第五相比明顯進步。美國達拉斯機場的旅客流量也在去年突破8,000萬人,較前年增加11.4%,位居全球第三。

羽田旅客暴增 排名躍進

去年擠進全球前十大排名的繁忙機場還包括倫敦希斯路機場、東京羽田機場、美國丹佛機場、土耳其伊斯坦堡機場、美國洛杉磯機場、芝加哥機場及印度新德里機場,其中羽田機場一口氣從前年的第16名前進至第五名,旅客流量暴增55.1%。

國際旅遊需求復甦對於全球航線眾多的國際航空公司來說無疑是個好消息,但先前在疫情期間靠國內線生存的美國航空公司,在各國國門大開後反而業績走下坡。

回顧疫情高峰期美國人不敢出國旅遊,一度炒熱國內航線需求,讓國內機場應接不暇。疫情過後美國國內機場旅客流量雖然持續成長,但成長幅度終究比不過大型國際機場,導致去年排名紛紛退步。

美國聯合航空(United Airlines)的主要樞紐丹佛機場去年旅客流量逼近7,800萬人,較前年增加12%,但全球排名卻從第三名掉至第六名。洛杉磯機場全球排名也從前年的第六名掉至第八名,儘管旅客流量在去年成長13.8%。芝加哥機場的全球排名更從前年的第四名掉到第九名。

樟宜敗給疫情 哈馬德摘冠

一場疫情改變了全球觀光客的旅遊習慣,也讓全球機場評比重新洗牌。航空運輸評價機構Skytrax最新調查顯示,過去長年蟬聯全球最佳機場寶座的新加坡樟宜機場,在今年將第一名讓給哈馬德國際機場(Hamad International Airport)。

這項調查是Skytrax在去年8月至今年3月期間,在全球各大機場訪問超過100位不同國籍旅客所統計而成,評比項目涵蓋各項重要機場服務,例如報到和轉機體驗、入境清關、購物和離境流程等。

哈馬德先前曾在2021年及2022年拿下全球最佳機場總評比冠軍,今年是第三度奪冠,且獲選為全球最佳購物機場。

新加坡樟宜機場過去曾12次被Skytrax評為全球最佳機場,其中包括從2013年至2020年蟬聯全球冠軍,去年也拿下全球冠軍。樟宜機場雖在今年總評比中輸給哈馬德國際機場,但依舊獲得「亞洲最佳機場」及「全球最佳機場入境服務」的肯定。

韓國仁川國際機場在今年全球最佳機場總評比中拿下第三名,較去年名次進步一名,並在今年獲選「全球最適合家族旅遊的機場」。

東京羽田機場在今年全球最佳機場總評比中拿下第四名,同時被評為「全球最乾淨的機場」。Skytrax另指出,東京羽田機場今年旅客流量高達7,000萬人,是全球最佳機場排行榜上最繁忙的機場。

東京另一座國際機場成田機場則在今年全球總評比中拿下第五名,主要是因為客服品質優良,因此被評為擁有「全球最佳機場服務人員」的機場。