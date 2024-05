新聞提要■沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國近年致力避免在美國的地緣政治競爭表態,隨著中東地區動盪加劇,兩國可能被迫選邊站。

精句選粹■With Israel and Iran in open conflict, Saudi Arabia and other oil-rich Persian Gulf states might be forced to choose a side.

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國近幾年來亟力避免在美國的地緣政治對峙中表達立場,在俄烏戰爭保持中立,並且與大陸建立關係。隨著近期以色列和伊朗爆發衝突,這些石油大國可能被迫選邊站。

在外界察覺伊朗意圖在4月上旬攻擊以色列,報復駐敘利亞大使館遭到空襲時,沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國一直努力置身事外。

沙國官員表示,沙國與阿聯共享情報,對伊朗的大規模空襲做出有效的防禦回應。不過兩國沒有滿足華盛頓提出的所有要求,拒絕美國和以色列利用他們的領空攔截飛彈和無人機。

以伊衝突顯示出,沙國與阿聯要在中東地區共同的敵人伊朗、最重要的安全夥伴美國,以及軍事實力強大的以色列之間保持平衡有多麼困難。沙國與阿聯近幾年與以色列的關係逐漸親近,但兩國也嚴詞批評以色列在加薩戰爭的行為。

不計代價 避免衝突

倘若以色列與伊朗對立情勢升溫,並將美國捲入,沙國與阿聯可能得面臨嚴峻的抉擇:允許美國軍隊從位在兩國的基地發動攻擊,並冒著遭到伊朗報復的風險,或是試著對伊朗讓步,繼續袖手旁觀,就如同去年10月以哈衝突讓中東陷入動盪以來,兩國的做法。

自伊朗4月對以色列發動大規模空襲後,阿聯便呼籲保持克制和透過外交管道來保持區域穩定。阿聯官員表示,「中東應該不計一切代價避免衝突,因為中東禁不起更多緊張和對立。」

在此同時,沙國面臨更棘手的難題。沙國有意透過承認以色列來換取美國的安全保證,和協助沙國發展民用核能計畫。雖然以哈戰爭爆發後協議的進展停滯,不過沙國仍期望獲得美國更有力的安全保證。

負責中東安全合作的前美國五角大廈官員、現為英國智庫Chatham House研究員的薩布(Bilal Saab)表示,「如果沒有美國的安全承諾,沙國將竭盡全力限縮合作。」

拒向美靠攏 以保護商船

沙國與阿聯今年稍早公開拒絕參與美國主導的海上聯盟,後者目的在保護紅海商船不受伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)攻擊。根據美國國防部和沙國官員透露,沙國、阿聯與科威特也限制五角大廈,從美國在這些國家的基地對青年運動發動空襲。

以哈交戰已經超過6個月,造成將近3.4萬名巴勒斯坦人喪生。波斯灣國家小心避免人民看見政府援助以色列和美國。但如果未來美國進一步捲入中東動盪,直接與伊朗發生衝突,中東國家政府的行動空間可能縮小。

美國德州農工大學(Texas A&M University)中東專家高斯(Gregory Gause)表示,如果伊朗升級衝突直接針美國資產,屆時華盛頓可能會說,「如果想要合夥關係,就得在美國成為目標時伸出援手,就如同你們有難時希望美國援助一樣。」

截至目前,伊朗表示無意將美國當作目標,華盛頓也表示,不會參與以色列報復行動。