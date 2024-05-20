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新聞提要■韓國今年大選首見年長選民多於年輕選民，凸顯選民結構老化問題，政府官員與選民老化也普見於其他先進國家。

精句選粹■There will be a new wrinkle when South Koreans head to the polls : the number of eligible older voters, for the first time, will outnumber those under 40.

韓國4月10日落幕的國會大選，總統尹錫悅所屬的執政黨慘敗，恐執政跛腳到任期結束，另一問題也隨此次大選浮現，亦即選民結構老化，年長選民首次比40歲以下年輕選民還多。

據韓國官方資料，今年國會大選的合格選民，60歲以上占了約莫32％，比例略高於40歲以下的近31％。這與2008年的情況大相逕庭，當時年輕選民人數是年長選民的兩倍多。

隨著人類壽命延長及出生率下降，選民與政府官員老化，在先進經濟體愈來愈普遍。依人口排名的前十大國家，當權領導人的年齡都年過七旬。

政策恐獨厚年長族群

選民結構老化潛藏隱憂，獲年長選民支持的政府，在公共支出上可能犧牲年輕選民，優先推動獨厚年長族群的政策計畫。國際國會聯盟（Inter-Parliamentary Union）報告顯示，韓國國會的年輕議員只占少數，40歲以下占比僅4％，在147個成員國中排名第142。

美國、英國、印度等多個國家預定今年舉行大選，估計涵蓋40億人口，占全球總人口一半左右。早一步完成投票的韓國，讓人提前一窺人口結構與民主選舉的衝突，過去十年來，韓國生育率在工業化國家敬陪末座。

31歲年輕選民Lee Ji-ae1說：「我從來沒想過出生率低是個嚴重的問題，但是我突然擔心起自己生活的社會，政治權力和福利津貼把持在老一輩手中。」

64歲退休人士Kim Cheol-yong認為，問題出在年輕人對政治及國安議題冷感。

他表示，年輕人支持與北韓交流的前任文在寅政府，他這一輩大多感到震驚，他自己一向將票投給對平壤政權強硬的保守派。

62歲資深選民Lee Soon-ja指出，她認為年長選民比年輕選民多，對韓國社會來說不是好現象，她怕年輕人覺得自己沒什麼政治話語權。

她說：「我聽說年輕人比我們還不關心政治和選舉，如果他們開始覺得所有政策都是我們決定，我怕會造成世代間的誤解。」

韓國兩大政黨的競選活動並未主攻年輕族群，儘管他們可能是扮演關鍵角色的搖擺選民。蓋洛普韓國（Gallup Korea）民調專家Heo Jin-jae表示，近來韓國年輕選民的投票意向多取決於個別政策，而非出自黨派偏好。

美國也存在年輕選民與政治人物脫節的問題。今年總統大選又是兩位爺爺級候選人的對決，81歲現任總統拜登二度對上77歲前總統川普，兩人比年輕世代老上幾十歲。

民主國趨向老人政治

美國參議員的年齡中位數為65歲，40歲以下只占10％。根據美國人口普查資料，千禧世代和Z世代占今年合格選民近五成（48.5％）。

研究員海斯（Mike Hais）及維諾格拉德（Morley Winograd）指出，美國年輕一代要不對民主共和兩黨以外的第三黨有興趣，就是索性放棄投票。

慕尼黑大學研究專員布克邁耶（Yosuke Buchmeier），近日發表以《老化的民主》為題的報告，他表示以往全球從未見過年長者多過年輕人，這代表很多民主國家朝向「老人政治」。