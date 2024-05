新聞提要■韓國今年大選首見年長選民多於年輕選民,凸顯選民結構老化問題,政府官員與選民老化也普見於其他先進國家。

精句選粹■There will be a new wrinkle when South Koreans head to the polls : the number of eligible older voters, for the first time, will outnumber those under 40.

韓國4月10日落幕的國會大選,總統尹錫悅所屬的執政黨慘敗,恐執政跛腳到任期結束,另一問題也隨此次大選浮現,亦即選民結構老化,年長選民首次比40歲以下年輕選民還多。

據韓國官方資料,今年國會大選的合格選民,60歲以上占了約莫32%,比例略高於40歲以下的近31%。這與2008年的情況大相逕庭,當時年輕選民人數是年長選民的兩倍多。

隨著人類壽命延長及出生率下降,選民與政府官員老化,在先進經濟體愈來愈普遍。依人口排名的前十大國家,當權領導人的年齡都年過七旬。

政策恐獨厚年長族群

選民結構老化潛藏隱憂,獲年長選民支持的政府,在公共支出上可能犧牲年輕選民,優先推動獨厚年長族群的政策計畫。國際國會聯盟(Inter-Parliamentary Union)報告顯示,韓國國會的年輕議員只占少數,40歲以下占比僅4%,在147個成員國中排名第142。

美國、英國、印度等多個國家預定今年舉行大選,估計涵蓋40億人口,占全球總人口一半左右。早一步完成投票的韓國,讓人提前一窺人口結構與民主選舉的衝突,過去十年來,韓國生育率在工業化國家敬陪末座。

31歲年輕選民Lee Ji-ae1說:「我從來沒想過出生率低是個嚴重的問題,但是我突然擔心起自己生活的社會,政治權力和福利津貼把持在老一輩手中。」

64歲退休人士Kim Cheol-yong認為,問題出在年輕人對政治及國安議題冷感。

他表示,年輕人支持與北韓交流的前任文在寅政府,他這一輩大多感到震驚,他自己一向將票投給對平壤政權強硬的保守派。

62歲資深選民Lee Soon-ja指出,她認為年長選民比年輕選民多,對韓國社會來說不是好現象,她怕年輕人覺得自己沒什麼政治話語權。

她說:「我聽說年輕人比我們還不關心政治和選舉,如果他們開始覺得所有政策都是我們決定,我怕會造成世代間的誤解。」

韓國兩大政黨的競選活動並未主攻年輕族群,儘管他們可能是扮演關鍵角色的搖擺選民。蓋洛普韓國(Gallup Korea)民調專家Heo Jin-jae表示,近來韓國年輕選民的投票意向多取決於個別政策,而非出自黨派偏好。

美國也存在年輕選民與政治人物脫節的問題。今年總統大選又是兩位爺爺級候選人的對決,81歲現任總統拜登二度對上77歲前總統川普,兩人比年輕世代老上幾十歲。

民主國趨向老人政治

美國參議員的年齡中位數為65歲,40歲以下只占10%。根據美國人口普查資料,千禧世代和Z世代占今年合格選民近五成(48.5%)。

研究員海斯(Mike Hais)及維諾格拉德(Morley Winograd)指出,美國年輕一代要不對民主共和兩黨以外的第三黨有興趣,就是索性放棄投票。

慕尼黑大學研究專員布克邁耶(Yosuke Buchmeier),近日發表以《老化的民主》為題的報告,他表示以往全球從未見過年長者多過年輕人,這代表很多民主國家朝向「老人政治」。