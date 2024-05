新聞提要■孟加拉盛行的「趣味競賽」背後藏著當地人的苦中作樂,由於物價飛漲,競賽獎品是油、糖、扁豆等民生必需品,而此項競賽也在網路爆紅。

在孟加拉西北部的一個小村莊Chapra,年約35歲的魯夫(Mohammad Abdur Rouf)在天亮以前就動身前往6英里外的鄰近村莊,參加一場「SS食品挑戰賽」,和現場數百位村民一起排隊玩遊戲。現場如台灣夜市一般熱鬧,可以選擇向氣球牆射飛鏢,或是玩起套圈圈,朝啤酒瓶投擲圓環。

魯夫選擇一項推桿挑戰賽,用小型塑膠球桿推進一個黃色小球,試圖使其行經一圈環繞軌道,並通過在球門柱的中間。儘管他盡了最大的努力去嘗試,仍無法以足夠的精準度完成推桿。

透過遊戲 換生活必需品

魯夫並未因此悶悶不樂,反而帶著微笑拿起一罐8盎司的植物油,這是他的比賽「安慰獎」。當一天的比賽結束時,他高興地說:「無論什麼時候,我都會再玩一次!任何時候!」

魯夫是一名農夫,也是一家九口中唯一的經濟支柱,同時也是SS食品挑戰賽的數千名孟加拉參賽者之一。他所參加的遊戲由索姆拉特(Omar Sunny Somrat)設計,豐富有趣的關卡像是胡瓜主持的挑戰類實境節目《百戰百勝》,玩家必須挑戰身體的極限、完成一系列關卡才能獲得勝利。

然而,孟加拉的玩家在SS食品挑戰賽中獲得的獎項,並非獎金或名譽等常見的類型。由於當地許多人生活貧困,他們拚命贏得的獎品是日常必需品,像是大米、油、糖、扁豆等,因物價通膨飆升導致他們買不起的物品。

世界銀行預測,到2024年底,全球價格將維持在「歷史高點」。自俄羅斯2年前入侵烏克蘭後,孟加拉國的大宗商品價格飆升,導緻小麥、玉米和能源的價格同步上漲,索姆拉特為應對通膨的挑戰,提出這項挑戰賽的概念。

索姆拉特解釋:「先到先得,免費註冊,每個人都會成為獲勝者。」結合人人有獎的概念設計出多變有趣的挑戰賽在網路因此竄紅,線上瀏覽次數總計超過15億,YouTube和Facebook分別各有約400萬訂閱用戶和追蹤人數,TikTok上則有近20萬人追蹤。

通膨嚴重 玩出一條生路

索姆拉特透露,在社群媒體聲量的幫助下,光是來自網路點閱和其他可變現的流量,他每個月的收入就可以達到為3.5萬至4.5萬美元。此外,索姆拉特擁有25名員工,加上所有購買獎品的費用,每月能賺5,000到15,000美元。而且截至目前為止,他拒絕接受任何贊助商。

32歲的索姆拉特網紅事業並非一帆風順,他在2017年開始製作隨機影片,也曾舉辦過對參賽者並非如此安全的進食比賽。2021年時,他開始組織鄉村孩子參加比賽,贏得家電等獎品。他表示,儘管當時人們喜歡這個想法,但獎項並不這麼吸引人。

一年後,孟加拉貨幣貶值,塔卡兌美元大跌20%,進口商品變得更加昂貴,食品價格飆升,他在偶然間開竅。

索姆拉特回憶當時情況,他表示:「就連食用油,甚至洋蔥的價格都飛漲,就在那時,我們決定提供這些食物作為獎勵。」這項決定大受村民歡迎,並且吸引了更多人參與進來,以維持生活收支平衡。每一位村民在享受樂趣的同時,都帶走一些生活必需品離開。

根據孟加拉統計局的數據,2022至2023年間,孟加拉食品價格暴漲9%,創12年來的最大漲幅。