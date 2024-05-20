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近五年大陸結婚人數

新聞提要■自2013年大陸結婚人數達到1,346.9萬對的最高峰後，結婚人數已連9年下降。大陸民政部稍早公布，2023年大陸結婚登記數年增12.36％至768萬對，為近10年來首次止跌回升。專家研判，受疫情影響的延後結婚效應是階段性現象。

2023年是大陸防疫鬆綁後的第一年，婚宴市場迎來期盼已久的反彈，新人紛紛選擇在此時舉行婚禮，以彌補疫情期間的遺憾。但到了2024年，婚宴市場回歸常態，相關數據不僅回歸正常，與2023年同期相比甚至大跌。隨著社會變遷與民眾結婚觀念的轉變，傳統婚宴市場正遭遇挑戰。

盛大婚宴已過時

第一財經報導，大陸人口專家、廣東參事室特約研究員董玉整分析，2023年結婚人數年增逾一成，增幅較大。主因是2022年尤其是第四季受疫情等因素影響，部份民眾延期至2023年結婚，因此2023年結婚人數增加。同時，疫情期間民眾的線下溝通交流，包括戀愛交友等都受到影響，但這種延後結婚效應是階段性現象。要真正提升青年的婚育意願，還是要著重建立健全積極生育政策支持體系，顯著減輕家庭生育教養負擔。

婚宴作為許多中高階綜合性飯店的重要收入來源之一，但隨著大陸結婚人數減少，宴會廳預訂率銳減。這種情形在2024年五一連假期間表現得特別明顯，引發各大社群平台網友熱議。

陸媒酒店觀察網報導，現今大陸年輕人對結婚儀式的選擇愈來愈個人化與多元化，他們可能更傾向於旅行結婚、私人派對或家庭聚餐等簡約且有意義的形式，而非傳統的盛大婚宴。這種趨勢使得婚禮和婚宴不再是慶祝婚姻的必要事項，飯店宴會業務因此受到衝擊。

值得注意的是，新冠疫情三年對經濟和社會生活造成深遠的影響，婚宴行業也不例外。現在不少新人更偏好小規模、更具個人化的慶祝方式，這些因素都對婚宴的規模與形式產生重要影響。業內人士透露，北京、上海席開10桌至15桌的婚宴愈來愈常見，杭州、成都等地則是以20桌至25桌為主。

另一方面，大陸政策管控也對婚宴行業帶來挑戰。2023年4月，大陸發展改革委就「關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）」向社會公開徵求意見，要求相關部門對宴會套餐、單桌人民幣1,500元以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管。上述政策主要倡導節約、反對浪費，但是對於習慣透過高階婚宴賺取利潤的飯店而言，需要考慮重新調整經營策略，以適應市場與政策變化。

報導指出，飯店應該盡可能豐富宴會廳的功能性，將其視為一個活動空間，提升場地坪效。

客製婚宴 較具吸引力

除了婚宴以外，宴會廳還能承接企業年會、產品發表會、商務會議等多種活動，這樣不僅可以提高宴會廳的使用率，還能吸引更多元的客戶群。同時，飯店可以尋求更輕質化、更靈活的合作形式，例如與婚慶公司、活動策畫公司等展開更豐富的合作，共同開發市場，降低成本、分散風險。

針對年輕人對婚禮的個人化需求，飯店可以提供個性化的婚宴服務，如主題婚宴、客製婚宴等，以吸引這部份客戶。並運用自家優勢，如場地、餐飲、住宿等，為客戶提供一站式婚禮服務，以此提升客戶體驗，為傳統的婚宴行業注入新動能。