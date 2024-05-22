美國債務太恐怖！ 專家曝驚人利息支出 比軍費更高

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【中時新聞網 賴宇萍】美國為維護全球霸主地位，長期以來一直擁有世界上最大的國防預算，今年的規模更逼近9,000億美元（約新台幣29兆元）大關。專家表示，隨著美國債務持續暴漲，需要用納稅人的血汗錢來支付的利息也在快速增加，預估今年將成為美國有史以來國債利息支出首度超越國防預算的一年！

據Yahoo Finance報導，2年前，在美國聯邦預算中，國債利息支出僅排名第7，排在社會保障、醫療保險以外的健康項目、收入援助、國防、醫療保險與教育支出的後面。

可是如今利息支出已經成為僅次於社會保障與醫療的第3大支出。2024財年的利息支出預估將比2023財年高出41%。

報導中指出，利息支出暴增有2個明顯原因。一是因為年度赤字激增，導致美國聯邦債務總額高達34.6兆美元（約新台幣1,126兆元），比2010年底要高出156%。年度赤字占GDP的比率在短短10年內幾乎成長1倍，從2014年的2.8%快速增加至2024年預計的5.3%。需要支付利息的借款因此更多了。

另一個原因在於利率。隨著過去2年利率的飆升，美國政府的借款成本也在增加。就像是買房或買汽車的消費者一樣，美國政府在低利率時受益於廉價資金，而一旦利率走高，就要承受更沉重的負擔。

2022年美國聯準會（Fed）為了抑制通膨開始升息，現在美國政府支付的平均利率為3.3%。借貸的金額不斷增加，借貸的成本也持續上升。

從去年10月開始的2024財年前7個月，美國國債淨利息支付總額達5140億美元（約新台幣16.7兆元），比同期的國防支出多了200億美元（約新台幣6,509億元）。預算分析師認為，在這個趨勢料將維持下去的狀況下，2024財年將成為美國有史以來國債利息支出首度超越國防開支的一年。

更令人憂心的是，由於在更多納稅人的錢被拿來用於利息支出的情況下，用在其他方面的資金將減少，到了某個時間點，美國財政部將無法再透過借貸來解決問題，可能導致投資人對美國政府的信譽失去信心，並要求以更高的利率來購買美國國債。