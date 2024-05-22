康那香參加亞洲不織布展 展出環境友善的不織布及應用

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台灣不織布產業先驅康那香公司，專業提供先進不織布技術與不織布產品製造服務，22日參加亞洲不織布展覽暨會議(ANEX 2024)。近年來藉由多元化技術與產品布局，積極跨入另一個工業用材料領域 ，為公司創造新頁邁向永續經營。ANEX 2024以「永續創新的力量」為主軸，聚焦環保與ESG等議題，配合大會主題，康那香亦透過環境友善的不織布，延伸至產品應用。

在不織布製造領域以及國際營運經驗的累積，康那香近來推出高科技的不織布材料稱之為「微纖布 」，其終端應用可使用於電子擦拭布、皮革基布等，亦可使用於製作衣服、家用裝飾(窗簾、壁布，可直接印刷)。此外，康那香新產品緻密度高於一般的不織布數倍，因此可望跳脫過往專注於衛材、美容領域，跨足到衣著、家飾、電子擦拭布等新市場。

康那香副總經理林沛宏在展會現場受訪時表示，配合循環經濟，環保創新新突破，康那香研發成功並展出100 %可回收PET聚脂纖維，其超細纖維的細微度只有0.125丹寧，清潔效果佳；此外，具清水性、觸感佳特性；適合濕紙巾、清潔擦拭布。目前康那香超細纖維水針布月產能300-400噸，其加工織品直接外銷至10餘個國家。

此外，在疫情期間防疫產品不論是研發、生產、製造皆有亮眼的成果，其創新的生產模式及設備配置，開發性能優越，以及優異的產品布局，皆為公司跨入另一個工業用材料領域，迎向未來新的挑戰及永續經營。