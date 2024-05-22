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康那香參加亞洲不織布展 展出環境友善的不織布及應用

  • 工商時報 李水蓮
前經濟部長王美花（左三起）、康那香總經理戴秀玲、副總經理林沛宏在亞洲不織布展康那香攤位合影。圖／康那香提供 　　
前經濟部長王美花（左三起）、康那香總經理戴秀玲、副總經理林沛宏在亞洲不織布展康那香攤位合影。圖／康那香提供 　　

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台灣不織布產業先驅康那香公司，專業提供先進不織布技術與不織布產品製造服務，22日參加亞洲不織布展覽暨會議(ANEX 2024)。近年來藉由多元化技術與產品布局，積極跨入另一個工業用材料領域 ，為公司創造新頁邁向永續經營。ANEX 2024以「永續創新的力量」為主軸，聚焦環保與ESG等議題，配合大會主題，康那香亦透過環境友善的不織布，延伸至產品應用。

康那香總經理戴秀玲在展示會上親切的向大家解說康那香產品及應用。圖／康那香提供
康那香總經理戴秀玲在展示會上親切的向大家解說康那香產品及應用。圖／康那香提供

在不織布製造領域以及國際營運經驗的累積，康那香近來推出高科技的不織布材料稱之為「微纖布 」，其終端應用可使用於電子擦拭布、皮革基布等，亦可使用於製作衣服、家用裝飾(窗簾、壁布，可直接印刷)。此外，康那香新產品緻密度高於一般的不織布數倍，因此可望跳脫過往專注於衛材、美容領域，跨足到衣著、家飾、電子擦拭布等新市場。

環保新創舉！康那香副總經理林沛宏介紹超細纖維水針布，是一項100 %可回收的PET聚脂纖維。圖／李水蓮
環保新創舉！康那香副總經理林沛宏介紹超細纖維水針布，是一項100 %可回收的PET聚脂纖維。圖／李水蓮

康那香副總經理林沛宏在展會現場受訪時表示，配合循環經濟，環保創新新突破，康那香研發成功並展出100 %可回收PET聚脂纖維，其超細纖維的細微度只有0.125丹寧，清潔效果佳；此外，具清水性、觸感佳特性；適合濕紙巾、清潔擦拭布。目前康那香超細纖維水針布月產能300-400噸，其加工織品直接外銷至10餘個國家。

康那香參加亞洲不織布展，展出對環境友善的不織布及應用。圖／李水蓮
康那香參加亞洲不織布展，展出對環境友善的不織布及應用。圖／李水蓮

此外，在疫情期間防疫產品不論是研發、生產、製造皆有亮眼的成果，其創新的生產模式及設備配置，開發性能優越，以及優異的產品布局，皆為公司跨入另一個工業用材料領域，迎向未來新的挑戰及永續經營。

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