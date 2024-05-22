囊括2024年世界品質標章17座獎項 婕樂纖國際舞台發光

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在食安問題層出不窮的關鍵時刻，品牌方更要落實企業社會責任，要秉持良心、嚴謹把關、維持品質，保障民眾健康安全。台灣生技之光「婕樂纖」自2018年至2023年在產品品質方面已累績上百座獎項，包含國家品牌玉山獎、國家品質標章SNQ、台灣品質保證金像獎、台灣品質保證金像獎、世界品質標章等多項殊榮。

今年婕樂纖再度參與世界品質標章，榮獲逾 70 位國際級頂尖專家學者肯定，橫掃17面大獎，堪稱業界典範 ; 其中榮獲雙健字號的纖飄錠蟬聯三年勇奪金獎，且獲頒「國際最高品質金獎」，彰顯婕樂纖追求卓越與不斷超越的精神，讓台灣長期被世界看見。

董事長呂世博領軍下，婕樂纖邀請世界前 2％頂尖科學家林文川教授進行指導，搭配專業醫學團隊研發推出「婕樂纖-纖飄錠」，獲得兩項國家認證及衛福部核可健字號，並透過專業營養師的飲食指導與產品輔助，幫助消費者重拾美好體態。該品牌秉持提供消費者健康、安全的承諾，且持續創新與追求卓越，旗下主力產品纖飄錠更力力邀郭雪芙為年度代言人，為產品快速提升知名度。

婕樂纖獨創「無店鋪行動加盟模式」可省去高額開店成本，無時間地點限制，僅需一支手機即可運用社群媒體分享或直播銷售產品來增加收入，成為斜槓創業新選擇，由於可在家經營的彈性，吸引數千名全職媽媽投入並創造亮麗成績。

呂世博指出：「好的產品與服務才對得起消費者，協助加盟商的成功才是公司的成功。」無店鋪行動加盟模式帶領加盟商善用自媒體來提升消費者滿意度，成功案例吸引多家商業雜誌與財經新聞報導，可望成為未來微型創業新趨勢。