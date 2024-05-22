《劉峯松全集(6)半世紀前的情史—多情浪漫劉峯松》在劉峯松與翁金珠結婚56周年前夕出版，並舉辦新書發表記者會，對各位貴賓好友及新聞媒體先進的蒞臨，深致謝意和感動。

記者會由形象管理顧問、也是鋼琴老師呂曉玲主持，並邀請無双樂團演出法國音樂家比才的歌劇名作「卡門」—哈巴內拉舞曲掀開序幕。敢愛敢恨的西班牙吉普賽女子的迷人故事享譽國際舞台，成為最受歡迎、上演頻率最高的歌劇。17歲的劉峯松喜歡聽「哈巴內拉舞曲」—因為他把女友當卡門，自比為向塞；把女友送的貝殼想像成是卡門從胸口掏出往向塞扔過去的紅玫瑰(見「一抱泯恩仇」一文)。記者會現場還展出劉亞縉小姐為「十段浪漫情史」畫的插圖，以及劉峯松的「我的睡美人」素描。

劉峯松 翁金珠鶼鰈情深。圖/翁金珠提供

劉峯松自幼家庭窮困，但從小養成堅毅的意志力，一生對事積極具信心、對人熱情又友善、對愛浪漫又忠誠，他一生都在挑戰不可能的事；他的人生就像是一齣美麗可歌頌的故事，故以歌劇形式做本書愛情故事章節的展開和敘述，頗為妥適。希望讀者閱讀本書、分享劉峯松的浪漫故事時，猶如進入時光隧道、坐在歌劇院欣賞一齣無聲歌劇。

劉峯松從員林高農畢業，靠著自修和努力，通過國小教師、國中教師及觀護人高等考試，曾任國中小教師和地方法院觀護人；美麗島事件後，為了要替受難友人發聲，參與國民大會代表選舉，竟被當局以「煽惑內亂罪」判刑3年6個月；出獄後，獲尤清縣長之邀，擔任台北縣文化中心主任；再經張炎憲館長推薦為國史館主任秘書；爾後轉任台灣文獻館館長；2006年從台灣文獻館館長退休與女兒經營「賽凡提斯咖啡」；因憂心少子化問題，一年後創設「泰瑞薩」婚姻介紹平台，做起「媒人公」，他以自身愛情體驗和經歷撰寫文章—有近百萬字發表在官網，整理後出版六本《泰瑞薩觀點》，期協助並鼓勵年輕人要「挑戰不可能的任務」。

大家只知道劉峯松和翁金珠是政治夥伴，也是一對恩愛夫妻，而事實上，劉峯松婚前已經有過十段浪漫情史。他從15歲開始就追求愛情，卻因為家裡貧窮屢戰屢敗；年輕時顛簸在愛情路上吃盡苦頭仍奮戰不懈，終使皇天感動，讓他有緣認識翁金珠。孫中山先生十次革命才成功，而劉峯松卻不遑多讓，終與第11位的翁金珠相知、相惜、相戀，走上紅地毯、牽手一生。

劉峯松笑著說：「婚前的十段感情，都已經是半世紀前的往事了。回想在台中公園划船到湖心時，以『妳不答應，我就翻船!』威迫式的表達求婚的急切。但別懷疑，其實，我是個對愛情忠貞不二的人。」「翁金珠是上帝賜給我最好的禮物；今年是我們結婚56周年，感謝上帝給我這麼好的妻子、這麼平凡而美好的家庭生活。」

主持人呂曉玲老師說：「與劉峯松和翁金珠認識，是在2017年參觀翁金珠的浪漫隨筆個展，收藏了『蘆葦』畫作，就和他們夫婦成為至交、常有來往，對他們夫婦越了解就越尊敬。」呂老師並介紹：「本書分序曲（sinfonia) —劉峯松與翁金珠初識場景；宣敘調（recitativo）—十段難忘浪漫情史；詠嘆調（aria）—劉峯松和翁金珠柏拉圖式的情誼；二重唱（duet）—從筆友到戀人；三重唱（trio）—猶如回到初戀時光；間奏曲（Intermezzo）—泰瑞薩觀點(媒人金婚記事等六篇)。希望讀者閱讀本書、分享劉峯松的浪漫故事時，猶如進入時光隧道、坐在歌劇院欣賞一齣無聲歌劇。」

拓展文教基金會董事長翁金珠表示：「去年七月劉峯松生了一場大病，在病床上聽「聆—從經典聽見未來的聲音」，動人的樂音分散了他身體的病痛感，經過四個月調理後，劉峯松在助行器輔助下已經可以出外走路、散步、運動。」「今年農曆初一(2024.2.10)，上帝給了他特別恩賜、一項新的功課—以原子筆畫《我的睡美人》，完成1幅只需花15-20分鐘，目前素描作品已有百餘幅，成為他夜半夢醒時的新樂趣。現場展出幾幅共賞之。」

主辦單位感謝許多熱心好友助印和劉亞縉小姐為「十段浪漫情史」畫插圖，讓本書得以順利付梓；感謝彰化女中全國校友會贊助「聆—從經典聽見未來的聲音CD」30片；更向今天出席的新聞媒體先進及各位貴賓表達最高的謝意。

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