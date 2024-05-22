星級飯店獲國際殊榮 第2件半價、一泊二食加1元推優惠慶得獎

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台灣飯店界之光，台南晶英酒店和高雄英迪格酒店日前紛紛在國際比賽和評選中拿下優異成績，歡慶獲獎肯定，兩個品牌不約而同推出限時優惠與民同樂，包括4人同行1人免費、全面同品項第2件半價、加1元等優惠，讓民眾省荷包吃喝玩樂。

【歡慶WCC廚藝大賽告捷 台南晶英推限時優惠】 第三屆馬來西亞世界廚藝大賽（World Chefs Championship）於5月16至18日在大馬柔佛州新山市舉行，來自台灣、新加坡、澳洲、中國、印尼、紐西蘭等11國家和地區的優秀廚藝人才與職人在比賽中爭奪廚神頭銜，今年統計共吸引1790位參賽者角逐包括烘焙西點、西餐美食、馬來傳統料理、日式美食、印尼美食、咖啡師等210個比賽項目。

台南晶英酒店點心房主廚廖楷平、ROBIN’S牛排館領班劉韋宗成功摘下4面特級金牌、5面金牌與1面銀牌的佳績，報名參賽項目全數獲獎。此外，廚藝創作副總監鄭安宏更是受邀以名廚身份擔任評審，並於現場展演「鮮魚芙蓉捲」料理與世界級廚師交流。

歡慶榮耀，飯店祭出限時優惠，5月29日前，ROBIN’S牛排館平日午間自助沙拉吧享4人同行1人免費；另外持館內消費發票至外賣中心購買烘焙商品，享全面同品項第2件半價優惠。

【入選Tripadvisor全球前1％ 一泊二食加1元優惠登場】 以高空酒吧和時尚潮流聞名的高雄英迪格酒店今年榮獲全球最大旅遊評論網站Tripadvisor「旅行者之選」全球前1％最優秀酒店獎項肯定。為歡慶酒店在全球800萬家飯店中拿下前1％ 的殊榮，業者推出「5388元加1元」一泊二食住房專案，「加1元」即享自助式早餐與高空酒吧的晚餐組合，專案售價5389元起；第3人入住加價即升等豪華房禮遇。

此外，即日起至5月28日止，還有快閃登場、挑戰國際孤獨等級的「單身限定入住」，專案優惠「加1元」，含單人早餐、周末入住更可免費升級早午餐，以及高空酒吧Pier No.1鹽酥雞拼盤1份、啤酒無限暢飲的高等級禮遇，專案4219加1元起。

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