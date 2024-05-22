圖書館的水特別好喝？「裝水魔人」日裝好幾桶 勸不聽

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圖書館的水比較好喝？台南市南區鹽埕圖書館、台南市立圖書館永康新總館不時有民眾帶著大水壺甚至牛奶瓶裝飲水機的水回家，新總館更曾發生B1到5樓飲水機全部沒水窘境，讓讀者無言「想喝水好難！」館方除道德勸說外，也在飲水機貼出「切勿大量取用」、「求求你！」標語，盼大家發揮公德心！

有民眾在批踢踢反映，「在鹽埕圖書館看書一段時間，每當早上8點就有一位阿伯帶著2、3桶1000ML牛奶瓶裝水，連續長達半年之久（也許更久），裝完後後面的讀者就沒有水可以飲用了。」民眾稱曾向管理員反應，但好像都拿他沒輒，「自己也試著當面跟阿伯說這樣的行為是不對的，但他好像也聽不太進去。」

南市圖館長楊馥菱表示，天氣炎熱，民眾飲水需求增加，如果再遇到有人特意大量取用，飲水機就會頻繁上演「缺水」狀況，最近天氣熱，不少圖書館都有類似狀況。

她說，據了解，這名阿伯屢勸不聽，每次被館員勸導都回應「好」，但之後依然故我，甚至曾裝完幾桶回家後，過一段時間又來裝，鹽埕圖書館就是因這號人物，開始在飲水機張貼「請勿大量取用！避免缺水！」標語，標語甚至愈貼愈大張，也會派員不定時巡視，但對方仍會趁館員不注意，繼續裝水回家。

她提到，在新總館也有館員目擊民眾從隨身攜帶大包包，拿出超大水壺「裝好裝滿」，當面看到一定會道德勸說，「希望一次裝500cc就好，讓別人也能有水可喝！」

楊馥菱強調，飲水機缺水就會緊急製水，需1至2小時重新煮沸開水後才可取用，民眾可能抱持「反正一定會補水」，照裝不誤，忽視別人也有喝水的需求。她呼籲，希望民眾發揮公德心，裝自己當下需要飲用的水即可，確保其他人都有水可喝。