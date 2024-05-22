殺人未遂犯新莊落網 新北、宜蘭校園23日起恢復開放

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犯下殺人未遂案件、被處以監護處分的簡姓男子19日從基隆市醫院逃脫，22日晚間於新莊地區落網，新北市教育局宣布全市29區校園將於23日恢復開放，相關校園開放時間依照各校自訂規範，原則為平日清晨、晚上與假日時段。

教育局表示為維護校園安全，各校仍持續落實非開放時段門禁管理並加強校園巡查，並與警政單位密切合作，同時結合周邊社區資源，共同守護學生安全。

新北市議會國民黨團對警方表示高度肯定，書記長陳偉杰表示，據了解，新北市警局自接獲基隆市刑大通報簡男進入轄區後，立即啟動鷹眼小組調閱監視器循線追查，發現簡男於新埔捷運站數度轉乘交通工具及換裝，最後於新莊丹鳳地區藏匿，專案小組立即作好充分準備即將簡男圍捕到案。由於此案受到各界高度關注，陳偉杰特別感謝警方落實社會安全網高效打擊犯罪，守護民眾安全，讓社會治安早日回歸正常，也希望大家給勞苦功高的基層員警更多掌聲。

副書記長江怡臻、白珮茹指出，新北市人口密集，即便透過監視器過濾行蹤追捕兇嫌也十分困難，由於簡男具高度危險，能早一日逮捕到案都是對民眾安全最大的保障，這次新北市警局行動快速精準，相信已讓市民對新北治安更有信心。

宜蘭縣政府教育處表示，由於今日晚間新北市警方已將脫逃的受戒護嫌犯逮捕，宜蘭縣各校園空間明日起恢復正常使用，教育處仍會持續各項防範宣導及校園安全維護工作。