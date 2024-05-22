輝達押寶風 外資也瘋狂

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輝達財報公告在即，外資圈對其關注度來到高峰，財報公布前刮起一陣押寶風，摩根士丹利證券針對台積電（2330）、緯穎（6669）在內的逾十檔供應鏈，推出輝達財報將如何牽動台廠股價的情境分析，規模之大、實屬罕見，摩根大通證券同時針對AI資料中心的電源與散熱，進行深度剖析。

台灣身為全球科技業重要供應鏈基地，向來在大趨勢中絕不缺席，包括PC、智慧機、電動車等，台廠在供應鏈均占有一席之地，過往像是蘋果、特斯拉等科技巨擘，一公布財報或發表財測，對相關廠商股價都有非常明顯的影響，如今隨科技洪流轉向AI領域，再度造就台灣科技鏈的另一波榮景。

大摩以輝達本季營收財測數字做為情境分析參考基準，分成樂觀情境的超過280億美元、基本假設的260～280億美元、悲觀情況的低於260億美元，並剖析對包括：台積電、緯穎、鴻海、奇鋐、緯創、華碩、川湖、信驊、技嘉、廣達、金像電、京元電、致茂等供應鏈的股價影響。

押寶買盤有多熱絡，從上述獲得摩根士丹利點名供應鏈22日的股價表現，不難看出端倪。最大權值股台積電領銜，大漲2.73％、收盤創歷史新高的864元，上述供應鏈個股除技嘉與京元電微幅下跌外，其餘全數跟上台積電腳步收漲，高價股尤其亮眼，華碩盤中接近漲停，股王信驊終場更是大漲逾半根停板、收3,300元。

摩根士丹利針對供應鏈受輝達財報牽動所做的情境分析顯示，出現樂觀情境的機率有3成、落在基本假設的機會有5成，不如預期的悲觀情況則只有2成可能。若出現樂觀或基本情境，供應鏈大多數個股股價均會有慶祝行情，幅度則隨受惠程度、股本大小有所差異。但要是輝達給出的營收財測遜於260億美元，則供應鏈恐將全體下跌，跌幅最慘為10％。